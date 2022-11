La Junta convoca 11 becas de Comunicación con un sueldo mensual de 1.000 euros

La Junta de Castilla y León ha convocado 11 becas de Comunicación para este próximo 2023 con un sueldo mensual de 1.000 euros, según recoge este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León. A esta convocatoria tienen la opción de presentarse todas las personas que sean licenciadas o graduadas en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual antes del vencimiento de la fecha establecida para presentar las candidaturas, que es el 29 de noviembre de 2022.

Igualmente, los solicitantes deberán haber cursado sus estudios en cualquiera de las universidades de la Comunidad o, en su defecto, estar empadronados en algunos de los municipios de Castilla y León a fecha de la publicación de la convocatoria, este pasado 8 de noviembre.

Estas 11 becas se aplicarán en todas las provincias de la Comunidad. Diez de ellas se destinarán a las delegaciones territoriales, mientras que la restante será en la Dirección de Comunicación del ejecutivo autonómico.

La solicitud, compuesta por un currículum vitae europeo, un formulario y una relación final detallada de los méritos expuestos, podrá presentarse desde este mismo miércoles y hasta la fecha anteriormente mencionada. Los documentos exigidos se encuentran disponibles para descargarlos en la sede electrónica de la Junta y estos podrán presentarse tanto presencialmente como electrónicamente.

No podrán acceder a estas becas aquellos interesados que hayan sido beneficiarios en una convocatoria anterior o, habiéndolo sido, no haber renunciado y haber desarrollado esta durante un tiempo inferior al periodio completo por causa a él no imputable. Igualmente, en caso de estar trabajando en un sector relacionado con los estudios a fecha de fin de plazo de entrega de solicitudes, tampoco se podrá ser beneficiario.

