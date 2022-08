Educación acondicionará 118 centros públicos para la escolarización este curso de menores de 2 a 3 años

La Consejería de Educación prevé realizar obras en 118 centros educativos públicos de la Comunidad para acoger la escolarización gratuita de los niños de 2 a 3 años de edad, una de las novedades del curso 2022-2023, que contará con 10.000 alumnos, según informa la agencia Ical.

Así lo estima el departamento de la consejera Rocío Lucas una vez analizado y comprobado el cumplimiento de los requisitos mínimos que deben cumplir los centros públicos que van a acoger a los alumnos de 2-3 años y revisados los espacios e instalaciones de los que disponen.

De esa manera, se prevé realizar las obras y los acondicionamientos precisos para ajustarse a las necesidades propias de este nivel educativo en 118 centros públicos, según la respuesta de la Consejería de Educación a una serie de preguntas del Grupo Socialista, en las que también se interesan por los requisitos para seleccionar los centros o si el comedor escolar será gratuito.

Entre los requisitos que se han tenido en cuenta para la selección de los centros, están el estudio de espacios disponibles en el centro y valoración de necesidad de obras y la oferta educativa municipal y privada en las localidades analizadas, que se ha contrastado con la población potencial de 2-3 años conforme a los últimos datos publicados por el INE.

Otros criterios fueron el equilibrio entre red pública y privada, haber tenido unidades de 2-3 años en funcionamiento durante el curso 2021-2022 o disponer de personal con la titulación requerida para desempeñar las funciones de atención a este alumnado.

Por otro lado, explica la Junta que el alumnado que curse las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en colegios de educación infantil y primaria no está sujeto a adscripción, ya que no hay cambio de etapa, solo de ciclo, y ambos están sostenidos con fondos públicos.

En concreto, el Grupo Socialista quiso saber si los centros que van a impartir el tercer curso del primer ciclo de educación infantil tendrán adscrito un centro educativo para continuar el itinerario escolar. En la respuesta, se indica también que los centros que no sean titularidad de la Administración Educativa, la gratuidad de la enseñanza no se realiza vía concierto educativo, sino vía subvención y, por tanto, no son objeto de adscripción.

Finalmente, Educación informa de que el servicio complementario de comedor escolar no será gratuito para los alumnos que hagan uso de dicho servicio, aunque precisa que se pueden arbitrar ayudas, bonificaciones y exenciones.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, explicó hoy, durante una visita a Burgos, que el curso escolar 2022-2023 recupera la normalidad tras la pandemia, sin protocolo covid, y avanzó algunas "apuestas", como la educación gratuita para menores de 2-3 años o una reducción de la ratio de alumnos en las aulas.

