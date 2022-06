Castilla y León quiere unos docentes "más formados" pero sin aplicar un 'MIR educativo’

La Junta de Castilla y León, a través del nuevo Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2021-2023, trabaja en acercar el mundo académico al empresarial para incorporar el conocimiento como activo relevante de la economía autonómica. De hecho, desde 2008, la Consejería de Educación ha impulsado la elaboración de 943 planes de negocio y la creación de 331 nuevas empresas.

Esta mañana, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presidido en la Universidad de Salamanca la entrega de premios a los ganadores de los dos certámenes integrados en el Plan TCUE, el ‘Desafío Universidad-Empresa’ y el ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, correspondientes a la edición de 2021. La consejera de Educación, ha apostado por ampliar la formación en el ámbito docente. Una medida en la que, según afirmó, la Junta de Castilla y León ya está trabajando. Asimismo, volvió a incidir en que “donde está la calidad y el plus para la docencia es en la formación continua”. Una habilidad que adquieren los docentes a la hora de impartir las clases y por la que la comunidad apuesta a través del Prácticum de Maestro y de Maestro de secundaria. “Es un debate en el que me parece muy interesante que se participe, veremos en qué consiste”, señaló. Además, Lucas apostó por desvincularlo del término ‘MIR educativo’. “No me gusta analizar el concepto MIR con el ámbito docente, sí la necesidad de abordar la formación que pueda necesitar un docente y aumentar la mayor capacidad que pueda tener”, afirmó.

Durante su intervención, Lucas ha destacado que, desde su lanzamiento en 2008, Castilla y León ha puesto alrededor de 30 millones de euros a disposición de las universidades de la Comunidad para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la transferencia de conocimiento, a los que se añadirán más de 7,1 millones adicionales aportados por la Consejería de Educación como parte del Plan TCUE 2021-2023.

“En esta tierra, estamos plenamente convencidos de que la educación es un factor fundamental de desarrollo social y económico, de que es la mejor inversión de futuro. A estas alturas, nadie puede poner en duda que el Plan TCUE ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo en materia de transferencia de conocimiento para las universidades castellanas y leonesas”, ha subrayado la titular de Educación.

Finalmente, Lucas ha anunciado que en los próximos días se abrirá una nueva convocatoria de estos dos concursos y ha animado a toda la comunidad universitaria de Castilla y León a participar en ellos.

‘Desafío Universidad-Empresa’

Con una dotación en premios de 45.000 euros, este certamen está dirigido a investigadores universitarios y empresas con interés en desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i. En esta edición, se ha presentado un total de 71 demandas empresariales, para las que se han propuesto 95 soluciones tecnológicas.

Así, el primer puesto lo ha logrado el proyecto ‘Aprovechamiento integral de las semillas de zarzamora para la producción de superalimentos’ de una industria agroalimentaria para crear un valor añadido a un subproducto creando riqueza y dinamizando la economía circular. Se trata de una propuesta interuniversitaria que coordina la Universidad Católica de Ávila (UCAV), en la que también están presentes las universidades de Burgos (UBU) y de Valladolid (UVA). La propuesta, que responde a una demanda de la empresa familiar zamorana Agroberry, apuesta por el aprovechamiento integral de las semillas de zarzamora, dando lugar a dos productos con un elevado valor añadido después de un proceso específico de extracción. El equipo investigador está integrado por Ángela García, María Teresa Sanz, Sagrario Beltrán, Felicidad Ronda y Marina Villanueva.

El proyecto ‘Treealert’, que propone la Universidad de León (ULE), desde su campus en Ponferrada, se ha alzado con el segundo premio del certamen. Responde a una demanda de la empresa Bosques y Ríos S.L.U. de La Rioja, con fuerte presencia en las cuencas del Duero y el Ebro. El objetivo es poner en marcha un sistema multiescala de alerta temprana y seguimiento de daños bióticos y abióticos que afecten a los cultivos forestales a partir de sistemas de big data, teledetección y sensores. El equipo investigador está compuesto por María Flor Álvarez, Fernando Castedo, Pablo Rodríguez y Eduardo Manuel González.

Finalmente, el proyecto de economía circular ‘Estudio de mejora del aislamiento acústico a ruido de impacto en viviendas colectivas con forjados mixtos de madera y hormigón mediante incorporación de NFU’, propuesto por la Universidad de Valladolid como respuesta a una demanda de la empresa Medgón Contratas y Servicios de Carrión de los Condes, en Palencia, ha conseguido la tercera posición. El equipo investigador está formado por María Machimbarrena, Susana Quirós, Milagros Casado, Luis Acuña, José Antonio Balmori, Roberto Mostaza y Marta Herráez.

Nuevos emprendedores y accésit

El ‘Premio Especial Nuevos Emprendedores’ ha sido para el proyecto ‘Estudio de un catalizador para la reducción de los gases efluentes generados en un purificador de aire basado en un plasma no térmico originado por una celda de descarga luminiscente’, propuesto por Fernando Villafañe de la Universidad de Valladolid en respuesta a una demanda de la empresa de reciente creación Plasma Novus Clean Air Solutions, ubicada en la Incubadora de Empresas Biotecnológicas de la Junta de Castilla y León en Boecillo (Valladolid).

Por último, el jurado también ha premiado con el accésit para entidades sin ánimo de lucro la propuesta ‘Aplicación web para la evaluación e intervención en edades 0-6 años (e-EarlyCare)’ de los investigadores María Consuelo Saiz, Raúl Marticorena y Alvar Arnaiz, de la Universidad de Burgos, que plantean el uso de técnicas de inteligencia artificial en el diagnostico e intervención en niños y niñas con necesidades educativas especiales. El proyecto responde a una demanda planteada desde la Asociación para la Atención de las personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Afines (APACE Burgos).

‘Iniciativa Campus Emprendedor’

Este certamen, que persigue fomentar la creación de nuevas empresas, se dirige a estudiantes, profesores, personal, becarios y antiguos alumnos de las universidades de Castilla y León. El concurso, cuenta con la colaboración de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. En esta edición, se han presentado 52 ideas innovadoras de negocio y 16 proyectos empresariales.

En la categoría de ‘Proyecto Empresarial’ ha resultado ganador del primer premio el proyecto ‘Soluciones Hídricas BIO+’ para la creación de una spin-off de la Universidad de Burgos. Propuesto por los investigadores Cipriano Ramos, Daniel Ezquerra y Victorino Díez, la iniciativa se basa en una tecnología propia de depuración de aguas residuales aplicable al tratamiento de aguas en entornos rurales y pequeños núcleos urbanos.

El segundo premio ha recaído en el proyecto ‘NEXT Natural Extracts’, también un proyecto de spin-off de la UBU representada en esta ocasión por Sagrario Beltrán, María Teresa Sanz, Oscar Benito, Rodrigo Melgosa y Beatriz Blanco. Se trata de una iniciativa que ofrece soluciones a las demandas de la industria alimentaria que busca antioxidantes naturales que prolonguen la vida útil de sus productos sin impacto sobre sus propiedades organolépticas.

El tercer premio corresponde al proyecto ‘Tenebrios Duero’ con el que se pretende introducir la utilización del insecto tenebrio molitor en el sector ganadero, sustituyendo materias primas más caras y menos sostenibles en los piensos de alimentación animal. El proyecto está planteado por Ángel Ramos y Jesús Ángel Baró, estudiantes de doctorado en el campus ‘La Yutera’ (Palencia) de la Universidad de Valladolid.

Además, el jurado ha otorgado la mención especial ‘Emprendimiento cultural, social y humanístico’ al proyecto ‘Diseño de instrumento digital tradicional y correspondiente aplicación para configuración y aprendizaje’ que surge en el entorno de la Universidad de Salamanca (USAL) y propone el desarrollo y comercialización de un instrumento electrónico tradicional basado en las flautas de tres agujeros, tomando como referencia la gaita charra de Salamanca. Impulsa este proyecto Juan Antonio Muñoz, alumno de esta universidad.

Ideas innovadoras

En la modalidad ‘Idea Innovadora de Negocio’, el primer premio lo ha obtenido ‘Sistema integral de BIOimpresión 3D Multi-material de tecnología DLP-LCD (BIOM)’, idea empresarial nacida en el entorno de la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar de la USAL para comercializar un kit de desarrollo propio que incluye una bioimpresora 3D y una cámara de lavado-curado. Han presentado la idea Andrés Sanz, Armando González, Daniel Sánchez y Borja Gómez.

En segundo lugar, se sitúa la propuesta ‘Scribe of Ages’, presentada por Ainoa Castro, Iñaki Martín, Fernando Luis, Juan Miguel Valero, David Paniagua, María Adelaida Andrés y Pablo de la Pinta, estudiantes e investigadores de la Universidad de Salamanca. Se trata de un videojuego creado para acercar el patrimonio cultural manuscrito de la Comunidad al público general, promoviendo su consulta y conservación.

Finalmente, el tercer puesto de esta modalidad ha recaído en el trabajo ‘Aplicación móvil para el registro de la actividad física con mascotas’, idea empresarial presentada por José Antonio Aveleira y Víctor Fernández, ambos vinculados a la Universidad de León (ULE), basada en un dispositivo Android que permite registrar la actividad física de usuarios y mascotas.

Los proyectos empresariales ganadores recibirán, además del correspondiente diploma acreditativo, un premio en metálico de hasta 10.000 euros para el primer clasificado, hasta 9.000 euros para el segundo premio, hasta 8.000 euros para el tercer clasificado y hasta 6.000 euros para la mención especial. Estos importes económicos están destinados a dotar el capital social de la nueva empresa en los próximos doce meses. Por su parte, las ideas innovadoras de negocio, además de recibir el correspondiente diploma acreditativo, serán premiadas con un miniordenador tipo tablet.

