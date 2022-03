Desengaño del mundo rural con el bilingüismo: “No aprenden inglés y los profesores están de paso”

Al final todo se resume en una frase: “ni saben inglés ni las asignaturas que se imparten en ese idioma”. Simple pero directo. Un pensamiento sobre el bilingüismo en las aulas que cada vez está más presente entre el profesorado, padres y alumnos. Lo que hace una década se vendió a los centros escolares como una excelente medida, la realidad ha confirmado que se trata de un problema y más aún en la abandonada Castilla y León rural. Una queja que está generalizada desde hace varios años, sobre todo entre los padres, y esta misma semana se ha confirmado cuando cinco colegios han solicitado su retirada para el próximo curso.

Los centros 'Las Cogotas' de Cardeñosa (Ávila) en educación primaria, 'Claret' de Aranda de Duero (Burgos) en educación secundaria, 'Santa Catalina' de Aranda de Duero (Burgos) en educación primaria, 'San José' de Segovia en educación primaria y 'Teresa Revilla' de Fresno el Viejo (Valladolid) en educación primaria, todos ellos con el idioma de inglés como bandera han decido pedir la revocación a la Consejería de Educación. Dos de ellos, públicos, el de Ávila y el de Valladolid pertenecen a esa denominada ‘España Vaciada’, al mundo rural donde además se suma otra realidad social con otros problemas que han provocado el rechazo. Por eso, el pensamiento de muchos padres consultados por este periódico es claro: "ni aprendes inglés, ni otras materias, y los profesores están de paso".

"Se gana en inglés, pero se pierde en castellano"

Eva Herrero, del colegio Teresa Revilla en Fresno El Viejo

En la localidad vallisoletana de Fresno el Viejo son 23 alumnos y comenzaron con este programa en 2010. Como ocurre en estos casos en el mundo rural, las clases están agrupadas. Así, Primero, Segundo y Tercero están en una misma aula, y Cuarto, Quinto y Sexto en otra, por lo que resulta ofrecer un bilingüismo adaptado a esta situación. A este problema de nivel, se le suma el del idioma. Por este motivo, las familias de los escolares solicitaron la eliminación, comenta la profesora del centro, Eva Herrero, que reconoce que “nadie está en contra del bilingüismo”, pero los padres piden que se enfoque “a más horas” de inglés. “Saber huesos, animales, países no lo ven utilidad. Se gana en inglés pero se pierden conocimientos en castellano”, asegura.

Profesores que van y vienen

Otro de los problemas a los que se enfrenta los colegios rurales es la falta de continuidad del profesorado. “En nuestro caso cambiamos cambia mucho de docentes y así es complicado mantener una línea de continuidad entre todos los cursos”, apunta Herrero, que se estrena este año en el cargo.

Un estudio de la Universidad de Valladolid en la Escuela Universitaria de Educación de Soria, realizado por Olleta (2013) ya alertó de esta situación. “Generalmente, los maestros que ocupan las plazas de los centros rurales son jóvenes, sin experiencia, aquellos que necesitan compilar puntos para adquirir una plaza fija, generalmente en un colegio situado en una zona urbana. En estos centros no suelen impartirse muchas horas de inglés a la semana, debido a la escasez de profesores y a la diversidad de alumnado que hay en las aulas”.

Lo mismo ha ocurrido en el centro de CEIP CRA Las Cogotas, en Cardeñosa (Ávila). Han sido los propios padres los que han pedido en su mayoría a la dirección que el próximo curso se abandone el inglés en exclusiva para algunas asignaturas. En su caso se trata de un colegio rural agrupado donde conviven medio centenar de alumnos procedente de cuatro localidades diferentes Cardeñosa (427 habitantes), Las Berlanas (334 habitantes), Gotarrendura (169) y Villanueva de Gómez (116), y que por razones pedagógicas y sociales se ha decidido a anular el doble idioma. Lo que se ofrece como alternativa, es también, el aumento de horas del lenguaje de Shakespeare en su propia asignatura.

La revocación se hace de forma progresiva. En el 22-23 solo afectaría al alumnado de Primero de Primaria, según van avanzando se va eliminando y la sección bilingüe se eliminará en cinco años.

Razones sociales

Además de los puntos pedagógicos, el social afecta en el mundo rural. La despoblación ha provocado que en ocasiones se intente completar los colegios rurales con alumnos procedentes de otros países que llegan con su propio idioma. De esta manera se tienen que enfrentar al castellano y el inglés, y esto conlleva un carga extra curricular que les impide poner las bases de aprendizaje en los primeros cursos, ya que tienen que ser separados.

El Español Noticias de Castilla y León ya pudo comprobar hace unos meses cómo el profesorado, las organizaciones sindicales o las asociaciones de padres han protestado por este programa en la enseñanza pública donde para nada se rechaza el segundo idioma, todo lo contrario, pero se apuesta por aumentar las horas lectivas de la asignatura y no mezclarla con otras. Uno de los principales problemas es que no se puede enseñar inglés traduciendo una asignatura”. Esto ha supuesto que los escolares tengan un “vacío” entre lo que aprendían en inglés en Ciencias Naturales, donde tenían muchos conocimientos de palabras, pero que luego no sabían trasladar al idioma materno.

En los años pasados, hubo colas para formar parte de este programa de la Consejería de Educación, más de una década después, el bilingüismo suspende y más en el mundo rural.

