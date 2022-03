"Gran movilización" a favor de la escuela pública el próximo sábado en Valladolid

La Plataforma-Foro por la Educación ha mostrado hoy su indignación con la Junta por el nuevo "desvío" del dinero público hacia los centros privados con la gratuidad de la escolarización de dos años. "Se pierde una gran oportunidad para la enseñanza pública, cercenando la libertad de elección de las familias a utilizar y dar continuidad a sus hijas e hijos en la red pública", lamentó. De ahí que, ante la cercanía del periodo de admisión en las diferentes enseñanzas de la Comunidad entre el 18 de marzo y el 6 de abril, reclamaron que las familias apuesten por escolarizar a sus hijos el próximo curso en los colegios e institutos públicos al ser una "garantía" del derecho a la educación con calidad, equidad y diversidad.

Por este motivo, la Plataforma-Foro por la Educación anima a la comunidad educativa a participar en una "gran movilización" de apoyo a la matriculación y en defensa de la escuela pública el próximo sábado 19 de marzo en Valladolid. En concreto, se ha convocado a las 12 horas en la Cúpula del Milenio este sábado, donde instan a acudir con camisetas de la escuela pública y todo lo que aporte colorido verde a la concentración. "Es el momento de demostrar un compromiso colectivo y de que la sociedad descubra y confíe en la escuela pública como valor de futuro para el progreso hacia una sociedad integradora, justa y solidaria".

Un comunicado de ambas organizaciones recordaron que la LomLOE establece que el primer ciclo de la Educación Infantil constituye una etapa educativa más, y las administraciones educativas deben garantizar su gratuidad y la mayor calidad en los servicios que se prestan. Para ello, el Ministerio de Educación ha destinado una inversión de 670 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas en un plazo de 3 años. En Castilla y León, estos fondos públicos supondrían la creación de más 3.765 plazas públicas

En este sentido, precisaron que ambas organizaciones ya habían exigido a la Junta que se hiciera una planificación en función de las necesidades, con la participación de los consejos escolares y los ayuntamientos. "Ahora. constatamos el resultado de que la Junta haya hecho dejación de sus responsabilidades en la planificación de la oferta y en la organización de la etapa de escolarización de dos a tres años", sentenció. No en vano, subrayó que en las ciudades, el 59% de los centros autorizados es privado, el once por ciento de los ayuntamientos (recordando que su gestión está en manos también privadas), el ocho por ciento de la Junta (sin ampliar un solo centro) y el 21 por ciento de los centros públicos, "donde no ha querido hacer ningún esfuerzo de acondicionamiento aun cuando requiere escaso presupuesto". En este sentido, la nota apuntó que "solamente" se invierten los términos en las zonas rurales, porque "apenas" hay presencia de centros privados.

"La Junta, en vez de dedicar los fondos a aumentar la creación y oferta de plazas públicas, inyecta dinero público a la enseñanza privada a la que ya favorece concertando el resto de etapas, incluso en zonas donde hay suficientes plazas públicas. Medida que se suma a la falta de planificación de la escolarización por zonas, que también favorece a la enseñanza privada y genera una segregación sin precedentes en la Comunidad", añadió.

