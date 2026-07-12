Castilla y León triunfa en un proyecto europeo de innovación con un casco de realidad virtual para neuro-rehabilitación

La empresa castellano y leonesa Rapture Games ha sido reconocida por su proyecto de un casco de realidad virtual para neuro-rehabilitación visual durante la segunda cumbre presencial del proyecto europeo SYSTEMEU, celebrada entre los días 23 y 25 de junio en Tuzla (Bosnia y Herzegovina).

El encuentro ha reunido a cerca de 200 representantes de los socios del consorcio para avanzar en la cooperación entre ecosistemas regionales de innovación y preparar nuevas convocatorias de financiación.

La cita ha congregado a representantes de las 16 entidades que integran el consorcio SYSTEMEU, procedentes de cinco territorios europeos: Baviera, el Noroeste de Rumanía, Castilla y León, el cantón de Tuzla y la región Norte de Portugal.

Durante tres jornadas, los participantes han compartido experiencias, analizado iniciativas de innovación y abordado nuevas fórmulas de colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades, centros tecnológicos e inversores.

Castilla y León ha participado en los distintos paneles de trabajo a través de la Dirección General de Industria de la Junta, Startup Olé Accelerator, el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la startup Rapture Games.

La representación autonómica ha intervenido en los debates celebrados durante el encuentro, centrados en el intercambio de conocimiento y el desarrollo de futuras alianzas dentro del ecosistema europeo de innovación.

El programa también ha incluido sesiones de co-creación dirigidas a impulsar la constitución de nuevos consorcios internacionales.

Estas dinámicas han reunido a startups, inversores, corporaciones, universidades, centros de investigación y administraciones públicas con el objetivo de preparar candidaturas para la próxima convocatoria de financiación que el proyecto SYSTEMEU abrirá en los próximos meses.

Uno de los momentos destacados de la cumbre ha sido la celebración del 'pitch competition', un concurso en el que veinte startups de las distintas regiones participantes han presentado sus proyectos empresariales ante un jurado de expertos e inversores.

El propósito de esta iniciativa ha sido ofrecer a los emprendedores la posibilidad de captar financiación, establecer alianzas comerciales, obtener retroalimentación especializada y acceder a nuevos mercados.

Entre las empresas distinguidas se ha situado la castellanoleonesa Rapture Games gracias a su propuesta de un casco de realidad virtual destinado a la neuro-rehabilitación visual.

Como parte del reconocimiento obtenido, la empresa participará en el Bits & Pretzels 2026 | Founders Festival, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de septiembre en Múnich (Alemania).

El evento reunirá a unas 7.500 entidades financiadoras, inversores y representantes de la industria, ofreciendo a las startups seleccionadas la oportunidad de presentar sus proyectos ante potenciales socios e inversores internacionales.

Durante la cumbre también se han definido los próximos pasos del consorcio SYSTEMEU.

Entre ellos figura la apertura, prevista para septiembre, de la convocatoria FSTP Open Call, destinada a financiar proyectos interregionales con un presupuesto global de 7,5 millones de euros.

Además, el siguiente encuentro presencial del proyecto tendrá lugar en octubre en Braga (Portugal).

SYSTEMEU comenzó su actividad el 1 de octubre de 2024 dentro de la convocatoria HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03, integrada en el programa Horizonte Europa.

La iniciativa persigue acelerar la transformación digital y la innovación mediante la cooperación entre universidades, centros de investigación, empresas y administraciones públicas de diferentes regiones europeas.

Su objetivo es fortalecer la conexión entre ecosistemas regionales de innovación, favorecer el crecimiento económico y la competitividad y reducir las diferencias tecnológicas y territoriales existentes.

La Junta de Castilla y León participa en este proyecto europeo a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, representada por la Dirección General de Industria.

La Comunidad desarrolla esta iniciativa en colaboración con la Universidad de Salamanca y con organizaciones de Alemania, Bosnia y Herzegovina, Rumanía y Portugal.

El proyecto busca impulsar el intercambio de conocimiento, favorecer la colaboración entre regiones y promover un modelo de innovación alineado con la Nueva Agenda Europea de Innovación y otras estrategias comunitarias que sitúan el bienestar social como uno de los ejes del desarrollo tecnológico.