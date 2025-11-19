Lucía Méndez, Premio Francisco de Cossío por su brillante trayectoria periodística

La periodista zamorana Lucía Méndez Prada ha obtenido el Premio de Periodismo Francisco de Cossío de Castilla y León en su trigésimo novena edición. El jurado considera que su brillante trayectoria la hace merecedora del galardón.

Natural de Palacios de Sanabria, su carrera se ha desarrollado en prensa escrita, radio, análisis político y docencia universitaria.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su recorrido profesional en El Correo de Zamora, El Norte de Castilla, la Cadena SER y Diario 16. En 1989 formó parte del equipo fundador de El Mundo, donde fue corresponsal parlamentaria hasta 1996. Ese año se incorporó a la Secretaría de Estado de Comunicación del primer Gobierno de José María Aznar López.

Actualmente es columnista en El Mundo, analista política, docente universitaria y autora de tres libros. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

En la modalidad digital, el premio recae en José Ángel Gallego Vázquez, de Tribuna Valladolid, por el trabajo Serie Telerural. El jurado destaca su mirada audiovisual a la España 'ahora llamada vaciada', centrada en la provincia de Valladolid y en quienes llevan servicios esenciales al medio rural. En esta categoría se concede un accésit a Marco Romero Godos, de Diario de León, por el reportaje audiovisual Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León.

En fotografía, la imagen ganadora es Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024, de César Manso Arroyo. La Delegación en España de AFP distribuyó esta instantánea, que fue publicada en medios internacionales, entre ellos The Washington Post.

En prensa, el premio es para Alicia Calvo Olcese por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en El Mundo en Castilla y León y Valladolid. Los textos abordan la salud mental desde tres enfoques: suicidio, acoso escolar y la intervención de psicólogos en cuidados paliativos.

En radio, el galardón es para Raúl Rodríguez Cuadrado por el programa Más de Uno Castilla y León desde Valencia: cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana.

El espacio se emitió en Onda Cero Castilla y León desde distintos escenarios valencianos, principalmente Catarroja. El jurado concede un accésit a la SER de Valladolid por la serie Historias de la radio, elaborada por Carlos Flores y Martín Luna con motivo del noventa aniversario de la emisora.

En televisión, el documental Matar a la presidenta, emitido por RTVCYL y presentado por Mónica Murciego Ugidos, recibe el premio en esta modalidad. El jurado otorga un accésit a Juan Francisco Martín Fresneda, de la misma cadena, por el capítulo 5 de la serie Vivir en guerra, dedicado a los niños.

El jurado de esta XXXIX edición ha estado presidido por el director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta. Lo han integrado profesionales de COPE, Diario de Burgos, Onda Cero, El Mundo de Castilla y León, RTVCYL, RTVE, La Gaceta de Salamanca, Diario de León, SER, Castilla y León Radio, El Norte de Castilla, La Razón y Tribuna. La periodista Ana Garrido, de la Dirección de Comunicación, ha ejercido como secretaria.

Los premios Francisco de Cossío se entregarán el 11 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas, en una gala en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.