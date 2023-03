Valladolid se rinde ante Ana Belén y José Luis Gómez, los nuevos Romeo y Julieta en su etapa de madurez: "Tiene gracia"

El Teatro Calderón de Valladolid ha acogido este jueves la presentación de 'Romeo y Julieta', una obra de teatro dirigida por Rafael Sánchez y protagonizada por Ana Belén y José Luis Gómez.

Serán los próximos 3, 4 y 5 de marzo cuando la madrileña y el onubense se suban al escenario del emblemático auditorio para contarle al público asistente una nueva versión de la creación de Shakespeare, inspirada en las personas de avanzada a edad, a quienes, tal y como ha asegurado el director, tratan de rendir un pequeño homenaje con el objetivo de adentrarles nuevamente en la sociedad.

Bajo la atenta mirada de Ana Redondo, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid que ha definido este estreno como un "acontecimiento teatral en sí mismo", la cantante de 'Vuelo blanco de gaviota' ha empezado su intervención narrando cómo llegó este cautivador proyecto a sus manos: "A la salida de una función José Luis me dijo: 'qué te parecería 'Romeo y Julieta'. Yo me quedé blanca y me dijo: 'ellos no han muerto, son viejos'. Entonces le dije: 'tiene gracia'. Fue hace cinco años y ahí se quedó hasta que nos vimos en su casa".

Ana Belén y José Luis en la presentación de 'Romeo y Julieta' en Valladolid

Así, además de revelar que la obra comienza con la resurrección de Romeo y Julieta cinco décadas después de su muerte, la actriz madrileña también ha querido poner en valor el principal cometido de la obra: "reflexionar sobre el amor joven y viejo y sobre el qué pasa con los mayores, pero con mucho sentido del humor": "Es un juego desde el primer momento y estoy muy feliz, muy agradecida y en este momento muy nerviosa. Tiene mucho que ver con cuando empecé en el teatro, tiene un cierto aroma a eso y me divierte", ha aclarado.

Por su parte, José Luis ha destacado que tras la historia de este proyecto se esconden tres pretextos dignos de tener en cuenta: "el primer cable empieza con la productora Chusa Martín, que ha conseguido levantar esto; el segundo es Ana, una mujer y una actriz, en mi opinión, excepcional; y el tercero Rafael Sánchez", a quien logró conocer a raíz de escuchar hablar de él en un encuentro de mimos celebrado a mediados de los 60.

"De repente oigo hablar de alguien que se llama Rafael Sánchez y dije: '¿un zuriqués de lengua alemana que se llama Rafael Sanchez? Ese es inmigrante', y, como yo había sido inmigrante, lo busqué. No fue fácil dar con él", ha confesado el actor antes de desvelar más detalles sobre aquel encuentro mencionado por Ana Belén en el que lograron gestar el proyecto: "Un día, recordando la idea con los intérpretes de Romeo y Julieta mayores, pero sin alterar el texto, me junté en mi casa de Madrid con Ana, Chusa y Rafa. De esa conversación surgieron decisiones y aquí estamos para felicidad nuestra".

Presentación de 'Romeo y Julieta' en el Teatro Calderón de Valladolid Miriam Chacón ICAL

El director tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de presentar su trabajo ante los medios de comunicación. De este modo, ante la presencia del elenco, del que también forman parte Irene Rouco y José Luis Torrijos, y de David San José, director musical y, casualmente, hijo de Ana Belén, Rafael ha hecho especial hincapié en las ganas que tenía de volver a trabajar con intérpretes veteranos, ya que, "es algo que me interesa muchísimo", ha explicado. "Nos lo estamos pasando muy bien y yo lo estoy disfrutando mucho", ha añadido.

Además, el director también ha querido poner el foco en "la forma en la que contamos esta historia", pues, bajo su punto de vista, es lo que realmente debe interesarle a todo aquel que se anime a disfrutar de esta enigmática adaptación con gran perspectiva de futuro.

