Al menos dos muertos y dos menores heridos por una riada en Ponferrada (León): hay varios desaparecidos

Ha sido poco después de las siete y media de la tarde cuando se ha producido esa riada, aunque por el momento no hay información sobre la gravedad de las lesiones.

Una riada y un desplazamiento de tierra este sábado ha dejado al menos dos muertos y dos menores heridos, en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada.

Además, varias personas permanecen desaparecidas y otras han resultado heridas como consecuencia del suceso, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Ha sido poco después de las siete y media de la tarde cuando se ha producido esa riada, aunque por el momento no hay información sobre el grado de gravedad de las lesiones sufridas por las personas afectadas.

A esa hora, una brutal tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha hecho que se desbordara el río Meruelo, lo que ha provocado una riada y un deslizamiento de tierra que han llegado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas.



La fuerza del agua causado daños en las carreteras de la zona y ha quedado cortada la que comunica la localidad de Peñalba de Santiago, habitualmente afectada por desprendimientos.



Varias llamadas han avisado de la situación, por lo que han sido movilizados los Bomberos de Ponferrada, la Policía Nacional, la Policía Local de Ponferrada, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).



Ahora mismo, los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno para localizar a los desaparecidos y para atender a los heridos, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de afectados.



El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha activado además el helicóptero de rescate, que se dirige a la zona para colaborar en las labores de búsqueda y evacuación, donde ya se encuentran también varias ambulancias y personal médico procedente del Punto de Atención Continuada (PAC).



Las labores de intervención continúan en la zona, donde los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio operativo para atender a los afectados y evaluar los daños ocasionados por la riada y el deslizamiento de tierras.

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