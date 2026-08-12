CyL vive la fiebre mundial por el eclipse: lleno en hoteles, carreteras y aeropuertos, en plena alerta por calor extremo

Tras más de cien años sin vivirse un eclipse solar total de estas características en la Península Ibérica, la amplia franja de Castilla y León que quedará en oscuridad total ha atraído a miles de astrónomos, científicos y curiosos de todos los rincones del planeta.

El fenómeno ha provocado un lleno histórico en hoteles, casas rurales y alojamientos turísticos en las capitales de provincias, así como en los más de 70 municipios estratégicos identificados como puntos óptimos de observación en toda la Comunidad.

Esta afluencia masiva se traducirá en una jornada de intenso tráfico y retenciones en las principales carreteras de acceso a la Comunidad, así como en las vías secundarias que conectan con los enclaves de observación despejados.

Una de las primeras retenciones se está produciendo ya en la A-6, en sentido A Coruña. Se trata de una vía especialmente importante para los desplazamientos hacia el noroeste de la Península y que durante esta jornada concentra parte del tráfico de personas que buscan desplazarse hasta zonas con mejores condiciones de observación.

Ante el riesgo de colapsos circulatorios, especialmente críticos en la fase de descongestión posterior al eclipse, cuando se espera una salida simultánea de miles de vehículos, la Junta de Castilla y León ha elevado la respuesta de emergencia activando el Plan de Protección Civil de Castilla y León en Situación 2.

Las autoridades han desplegado un operativo especial de tráfico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para regular accesos, establecer desvíos y habilitar bolsas de estacionamiento.

Con el fin de no entorpecer el paso de los vehículos de emergencia ni del operativo Infocal, se ha fijado además una estricta prohibición de aparcar en arcenes, calzadas, caminos rurales y pistas forestales.

Pero además, está sucediendo otro hecho histórico que afecta a los desplazamientos por el aire. El aeropuerto de Villanubla está declinando el estacionamiento a los numerosos jet privados que llegan con motivo del eclipse ante la falta de espacio.

Por ello, se ven obligados a aterrizar e irse, sin posibilidad de quedarse en el aeropuerto vallisoletano.

Además, coincidiendo con el eclipse, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha declarado hoy la alerta ante la entrada de una masa de aire cálido que elevará los termómetros por encima de los 37 ºC en amplias zonas de la Comunidad durante los próximos días.

Toda Castilla y León se encuentra en aviso amarillo por temperaturas máximas, mientras que el norte de la provincia de Burgos y la zona del Condado de Treviño se encuentran en aviso naranja por alcanzar valores de hasta 39ºC.

Esta ola de calor, sumada a la masiva presencia de personas en espacios abiertos y campos, eleva exponencialmente el peligro en plena época de peligro alto de incendios forestales.

Por ello, las medidas preventivas fijadas por la Junta son categóricas: queda prohibido de forma absoluta el uso del fuego, las barbacoas, las hogueras, la pirotecnia y la acampada libre, recomendándose a los observadores que se sitúen en eriales y campos abiertos alejados de masas arboladas o espacios forestales protegidos.

Pero también, para dar respuesta médica inmediata ante posibles insolaciones, golpes de calor o contingencias derivadas de la aglomeración de público, la Consejería de Sanidad ha reforzado la Atención Primaria.

El dispositivo moviliza a 312 profesionales sanitarios, entre ellos 162 médicos y 150 enfermeros, lo que supone un refuerzo neto de 42 facultativos y 45 enfermeros adicionales sobre la plantilla habitual en los Puntos de Atención Continuada y centros de guardia más próximos a los 74 puntos de avistamiento clave.

En provincias de alta afluencia como Valladolid, el despliegue alcanza los 83 profesionales entre sus áreas Este y Oeste, apoyados por helicópteros medicalizados, ambulancias de soporte vital, Cruz Roja y agrupaciones locales de Protección Civil.

Desde los servicios de emergencia se reitera a la población la necesidad de extremar las precauciones, recordando que la observación solo debe realizarse con gafas homologadas bajo la normativa ISO 12312-2 para evitar daños oculares irreversibles.

También insiste en mantener una hidratación constante, planificar los desplazamientos con antelación y no utilizar jamás gafas de eclipse ni teléfonos móviles mientras se conduce.