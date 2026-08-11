Los mejores lugares de Castilla y León para ver el eclipse solar: más de 70 municipios para disfrutar de un fenómeno único

Castilla y León se prepara para el gran eclipse solar con docenas de municipios como puntos clave de observación.

Localidades de las nueve provincias de Castilla y León formarán parte de la franja de visibilidad mientras la Junta insiste en extremar las precauciones por el riesgo de incendios y prohíbe el estacionamiento en arcenes y pistas forestales.

El fenómeno astronómico del siglo situará a Castilla y León en el centro de todas las miradas este jueves 12 de agosto.

Tras más de cien años sin un eclipse solar total de estas características en la Península Ibérica, la Comunidad se convertirá en un escenario privilegiado gracias a la amplitud de la franja de totalidad que la atravesará al atardecer.

Decenas de localidades a lo largo de las nueve provincias se preparan para recibir a miles de observadores en una jornada en la que el sol quedará oculto por la luna en torno a las ocho y media de la tarde, generando un oscurecimiento progresivo que coincidirá con el crepúsculo.

La distribución geográfica de los municipios idóneos para seguir el evento abarca desde grandes capitales hasta numerosos núcleos rurales de toda la geografía autonómica, tal y como detalla la Junta de Castilla y León.

PROVINCIA MUNICIPIO Ávila Adanero Ávila Arévalo Ávila Moraleja de Matacabras Ávila Nava de Arévalo Ávila Nava de Arévalo Ávila Palacios de Goda Burgos Arija Burgos Burgos Burgos Hacinas Burgos Huerta de Rey Burgos Pedrosa de Río Úrbel Burgos Poza de la Sal Burgos Tejada Burgos Burgos Burgos Tejada León Astorga León Destriana León Garrafe de Torío León Garrafe de Torío León León León Noceda del Bierzo León Ponferrada León Sabero León San Andrés del Rabanedo Palencia Herrera de Pisuerga Palencia Ledigos Palencia Palencia Palencia Paredes de Nava Palencia Saldaña Palencia Osorno la Mayor Salamanca Alba de Tormes Salamanca Pereña de la Ribera Salamanca Salamanca Salamanca Salvatierra de Tormes Salamanca Santa Marta de Tormes Salamanca Saucelle Salamanca Villar de Gallimazo Salamanca Villarino de los Aires Segovia Arcones Segovia Ayllón Segovia Boceguillas Segovia Collado Hermoso Segovia Otero de Herreros Segovia Segovia Segovia Turégano Segovia Riaza Soria Ágreda Soria Borobia Soria Castillejo de Robledo Soria Garray Soria San Leonardo de Yagüe Soria Soria Valladolid Alcazarén Valladolid Arroyo de la Encomienda Valladolid Cabezón de Pisuerga Valladolid Cigales Valladolid Cistérniga Valladolid Íscar Valladolid Laguna de Duero Valladolid Medina del Campo Valladolid Medina de Rioseco Valladolid Montealegre de Campos Valladolid Rueda Valladolid Tiedra Valladolid Tiedra Valladolid Trigueros del Valle Valladolid Tudela de Duero Valladolid Urones de Castroponce Valladolid Urueña Valladolid Valladolid Valladolid Villalón de Campos Valladolid Villanubla Zamora Benavente Zamora Toro

En la provincia de Valladolid, destacan puntos de observación en la propia capital, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Laguna de Duero, Cigales, Cabezón de Pisuerga, Cistérniga, Íscar, Rueda, Tiedra, Urueña, Villalón de Campos, Villanubla, Montealegre de Campos, Alcazarén, Trigueros del Valle y Urones de Castroponce.

Por su parte, en Palencia figuran la capital palentina, Saldaña, Paredes de Nava, Osorno la Mayor, Herrera de Pisuerga y Ledigos, mientras que en la provincia de León el seguimiento se extenderá por la capital leonesa, Ponferrada, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Garrafe de Torío, Noceda del Bierzo, Sabero y Destriana.

El mapa autonómico se completa con destacados enclaves en el resto de las provincias.

En Burgos sobresalen la capital burgalesa, Poza de la Sal, Hacinas, Arija, Tejada, Huerta de Rey y Pedrosa de Río Úrbel.

En Soria, localidades como la capital soriana, Garray, Ágreda, San Leonardo de Yagüe, Borobia y Castillejo de Robledo se perfilan como puntos de gran interés.

Segovia contará con enclaves en la capital, Riaza, Ayllón, Turégano, Boceguillas, Collado Hermoso, Arcones u Otero de Herreros.

Asimismo, en la provincia de Ávila se sitúan municipios como Arévalo, Adanero, Palacios de Goda, Moraleja de Matacabras y Nava de Arévalo, mientras que en Salamanca destacan la capital salmantina, Alba de Tormes, Santa Marta de Tormes, Pereña de la Ribera, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes y Villar de Gallimazo.

Por último, en Zamora destacan Benavente y Toro como referencias para la observación.

Gran parte de las capitales y comarcas disfrutarán de la fase de ocultación completa. La duración de la oscuridad oscila entre uno y dos minutos dependiendo de la cercanía a la línea central de la sombra.

Recomendaciones

Ante la prevista afluencia masiva de visitantes, la Junta de Castilla y León ha articulado un paquete de recomendaciones organizativas para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio natural.

Como la cita coincide con la época de peligro alto de incendios forestales, el Ejecutivo autonómico aconseja priorizar la observación desde espacios abiertos y llanos sin arbolado que bloquee la vista del horizonte, desaconsejando expresamente la concentración de personas en zonas arboladas o en espacios protegidos de la Red de Áreas Naturales Protegidas.

Además, las autoridades recuerdan la obligatoriedad de emplear gafas homologadas bajo la normativa ISO 12312-2 para evitar daños oculares graves.

En el ámbito de la movilidad, las pautas oficiales fijan severas restricciones destinadas a prevenir colapsos y situaciones de emergencia.

Queda prohibido aparcar en las calzadas, arcenes de carreteras, caminos rurales y pistas forestales, ya que los vehículos estacionados en zonas no autorizadas podrían impedir el paso de los efectivos del operativo INFOCAL.

Del mismo modo, se prohíbe la circulación fuera de las pistas autorizadas y por vías sin salida o de sentido único.

A estas medidas se suma la prohibición absoluta de encender fuego, utilizar barbacoas o hacer acampada libre, recordando asimismo a los conductores que nunca deben utilizar gafas de eclipse ni teléfonos móviles mientras estén al volante.