Los mejores lugares de Castilla y León para ver el eclipse: más de 70 municipios para disfrutar de este fenómeno único
Localidades de las nueve provincias formarán parte de la franja de visibilidad, mientras la Junta insiste en extremar las precauciones por el riesgo de incendios.
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Castilla y León se prepara para el gran eclipse solar con docenas de municipios como puntos clave de observación.
Localidades de las nueve provincias de Castilla y León formarán parte de la franja de visibilidad mientras la Junta insiste en extremar las precauciones por el riesgo de incendios y prohíbe el estacionamiento en arcenes y pistas forestales.
El fenómeno astronómico del siglo situará a Castilla y León en el centro de todas las miradas este jueves 12 de agosto.
Tras más de cien años sin un eclipse solar total de estas características en la Península Ibérica, la Comunidad se convertirá en un escenario privilegiado gracias a la amplitud de la franja de totalidad que la atravesará al atardecer.
Decenas de localidades a lo largo de las nueve provincias se preparan para recibir a miles de observadores en una jornada en la que el sol quedará oculto por la luna en torno a las ocho y media de la tarde, generando un oscurecimiento progresivo que coincidirá con el crepúsculo.
La distribución geográfica de los municipios idóneos para seguir el evento abarca desde grandes capitales hasta numerosos núcleos rurales de toda la geografía autonómica, tal y como detalla la Junta de Castilla y León.
PROVINCIA
MUNICIPIO
Ávila
Adanero
Ávila
Arévalo
Ávila
Moraleja de Matacabras
Ávila
Nava de Arévalo
Ávila
Nava de Arévalo
Ávila
Palacios de Goda
Burgos
Arija
Burgos
Burgos
Burgos
Hacinas
Burgos
Huerta de Rey
Burgos
Pedrosa de Río Úrbel
Burgos
Poza de la Sal
Burgos
Tejada
Burgos
Burgos
Burgos
Tejada
León
Astorga
León
Destriana
León
Garrafe de Torío
León
Garrafe de Torío
León
León
León
Noceda del Bierzo
León
Ponferrada
León
Sabero
León
San Andrés del Rabanedo
Palencia
Herrera de Pisuerga
Palencia
Ledigos
Palencia
Palencia
Palencia
Paredes de Nava
Palencia
Saldaña
Palencia
Osorno la Mayor
Salamanca
Alba de Tormes
Salamanca
Pereña de la Ribera
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salvatierra de Tormes
Salamanca
Santa Marta de Tormes
Salamanca
Saucelle
Salamanca
Villar de Gallimazo
Salamanca
Villarino de los Aires
Segovia
Arcones
Segovia
Ayllón
Segovia
Boceguillas
Segovia
Collado Hermoso
Segovia
Otero de Herreros
Segovia
Segovia
Segovia
Turégano
Segovia
Riaza
Soria
Ágreda
Soria
Borobia
Soria
Castillejo de Robledo
Soria
Garray
Soria
San Leonardo de Yagüe
Soria
Soria
Valladolid
Alcazarén
Valladolid
Arroyo de la Encomienda
Valladolid
Cabezón de Pisuerga
Valladolid
Cigales
Valladolid
Cistérniga
Valladolid
Íscar
Valladolid
Laguna de Duero
Valladolid
Medina del Campo
Valladolid
Medina de Rioseco
Valladolid
Montealegre de Campos
Valladolid
Rueda
Valladolid
Tiedra
Valladolid
Tiedra
Valladolid
Trigueros del Valle
Valladolid
Tudela de Duero
Valladolid
Urones de Castroponce
Valladolid
Urueña
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Villalón de Campos
Valladolid
Villanubla
Zamora
Benavente
Zamora
Toro
En la provincia de Valladolid, destacan puntos de observación en la propia capital, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Laguna de Duero, Cigales, Cabezón de Pisuerga, Cistérniga, Íscar, Rueda, Tiedra, Urueña, Villalón de Campos, Villanubla, Montealegre de Campos, Alcazarén, Trigueros del Valle y Urones de Castroponce.
Por su parte, en Palencia figuran la capital palentina, Saldaña, Paredes de Nava, Osorno la Mayor, Herrera de Pisuerga y Ledigos, mientras que en la provincia de León el seguimiento se extenderá por la capital leonesa, Ponferrada, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Garrafe de Torío, Noceda del Bierzo, Sabero y Destriana.
El mapa autonómico se completa con destacados enclaves en el resto de las provincias.
En Burgos sobresalen la capital burgalesa, Poza de la Sal, Hacinas, Arija, Tejada, Huerta de Rey y Pedrosa de Río Úrbel.
En Soria, localidades como la capital soriana, Garray, Ágreda, San Leonardo de Yagüe, Borobia y Castillejo de Robledo se perfilan como puntos de gran interés.
Segovia contará con enclaves en la capital, Riaza, Ayllón, Turégano, Boceguillas, Collado Hermoso, Arcones u Otero de Herreros.
Asimismo, en la provincia de Ávila se sitúan municipios como Arévalo, Adanero, Palacios de Goda, Moraleja de Matacabras y Nava de Arévalo, mientras que en Salamanca destacan la capital salmantina, Alba de Tormes, Santa Marta de Tormes, Pereña de la Ribera, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes y Villar de Gallimazo.
Por último, en Zamora destacan Benavente y Toro como referencias para la observación.
Gran parte de las capitales y comarcas disfrutarán de la fase de ocultación completa. La duración de la oscuridad oscila entre uno y dos minutos dependiendo de la cercanía a la línea central de la sombra.
Recomendaciones
Ante la prevista afluencia masiva de visitantes, la Junta de Castilla y León ha articulado un paquete de recomendaciones organizativas para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio natural.
Como la cita coincide con la época de peligro alto de incendios forestales, el Ejecutivo autonómico aconseja priorizar la observación desde espacios abiertos y llanos sin arbolado que bloquee la vista del horizonte, desaconsejando expresamente la concentración de personas en zonas arboladas o en espacios protegidos de la Red de Áreas Naturales Protegidas.
Además, las autoridades recuerdan la obligatoriedad de emplear gafas homologadas bajo la normativa ISO 12312-2 para evitar daños oculares graves.
En el ámbito de la movilidad, las pautas oficiales fijan severas restricciones destinadas a prevenir colapsos y situaciones de emergencia.
Queda prohibido aparcar en las calzadas, arcenes de carreteras, caminos rurales y pistas forestales, ya que los vehículos estacionados en zonas no autorizadas podrían impedir el paso de los efectivos del operativo INFOCAL.
Del mismo modo, se prohíbe la circulación fuera de las pistas autorizadas y por vías sin salida o de sentido único.
A estas medidas se suma la prohibición absoluta de encender fuego, utilizar barbacoas o hacer acampada libre, recordando asimismo a los conductores que nunca deben utilizar gafas de eclipse ni teléfonos móviles mientras estén al volante.