Eclipse solar parcial

Eclipse solar parcial Shutterstock

Castilla y León

Los mejores lugares de Castilla y León para ver el eclipse: más de 70 municipios para disfrutar de este fenómeno único

Localidades de las nueve provincias formarán parte de la franja de visibilidad, mientras la Junta insiste en extremar las precauciones por el riesgo de incendios.

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Castilla y León se prepara para el gran eclipse solar con docenas de municipios como puntos clave de observación.

Localidades de las nueve provincias de Castilla y León formarán parte de la franja de visibilidad mientras la Junta insiste en extremar las precauciones por el riesgo de incendios y prohíbe el estacionamiento en arcenes y pistas forestales.

El fenómeno astronómico del siglo situará a Castilla y León en el centro de todas las miradas este jueves 12 de agosto.

Tras más de cien años sin un eclipse solar total de estas características en la Península Ibérica, la Comunidad se convertirá en un escenario privilegiado gracias a la amplitud de la franja de totalidad que la atravesará al atardecer.

Decenas de localidades a lo largo de las nueve provincias se preparan para recibir a miles de observadores en una jornada en la que el sol quedará oculto por la luna en torno a las ocho y media de la tarde, generando un oscurecimiento progresivo que coincidirá con el crepúsculo.

La distribución geográfica de los municipios idóneos para seguir el evento abarca desde grandes capitales hasta numerosos núcleos rurales de toda la geografía autonómica, tal y como detalla la Junta de Castilla y León.

PROVINCIA

MUNICIPIO

Ávila

Adanero

Ávila

Arévalo

Ávila

Moraleja de Matacabras

Ávila

Nava de Arévalo

Ávila

Nava de Arévalo

Ávila

Palacios de Goda

Burgos

Arija

Burgos

Burgos

Burgos

Hacinas

Burgos

Huerta de Rey

Burgos

Pedrosa de Río Úrbel

Burgos

Poza de la Sal

Burgos

Tejada

Burgos

Burgos

Burgos

Tejada

León

Astorga

León

Destriana

León

Garrafe de Torío

León

Garrafe de Torío

León

León

León

Noceda del Bierzo

León

Ponferrada

León

Sabero

León

San Andrés del Rabanedo

Palencia

Herrera de Pisuerga

Palencia

Ledigos

Palencia

Palencia

Palencia

Paredes de Nava

Palencia

Saldaña

Palencia

Osorno la Mayor

Salamanca

Alba de Tormes

Salamanca

Pereña de la Ribera

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salvatierra de Tormes

Salamanca

Santa Marta de Tormes

Salamanca

Saucelle

Salamanca

Villar de Gallimazo

Salamanca

Villarino de los Aires

Segovia

Arcones

Segovia

Ayllón

Segovia

Boceguillas

Segovia

Collado Hermoso

Segovia

Otero de Herreros

Segovia

Segovia

Segovia

Turégano

Segovia

Riaza

Soria

Ágreda

Soria

Borobia

Soria

Castillejo de Robledo

Soria

Garray

Soria

San Leonardo de Yagüe

Soria

Soria

Valladolid

Alcazarén

Valladolid

Arroyo de la Encomienda

Valladolid

Cabezón de Pisuerga

Valladolid

Cigales

Valladolid

Cistérniga

Valladolid

Íscar

Valladolid

Laguna de Duero

Valladolid

Medina del Campo

Valladolid

Medina de Rioseco

Valladolid

Montealegre de Campos

Valladolid

Rueda

Valladolid

Tiedra

Valladolid

Tiedra

Valladolid

Trigueros del Valle

Valladolid

Tudela de Duero

Valladolid

Urones de Castroponce

Valladolid

Urueña

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Villalón de Campos

Valladolid

Villanubla

Zamora

Benavente

Zamora

Toro

En la provincia de Valladolid, destacan puntos de observación en la propia capital, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Laguna de Duero, Cigales, Cabezón de Pisuerga, Cistérniga, Íscar, Rueda, Tiedra, Urueña, Villalón de Campos, Villanubla, Montealegre de Campos, Alcazarén, Trigueros del Valle y Urones de Castroponce.

Por su parte, en Palencia figuran la capital palentina, Saldaña, Paredes de Nava, Osorno la Mayor, Herrera de Pisuerga y Ledigos, mientras que en la provincia de León el seguimiento se extenderá por la capital leonesa, Ponferrada, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Garrafe de Torío, Noceda del Bierzo, Sabero y Destriana.

El mapa autonómico se completa con destacados enclaves en el resto de las provincias.

En Burgos sobresalen la capital burgalesa, Poza de la Sal, Hacinas, Arija, Tejada, Huerta de Rey y Pedrosa de Río Úrbel.

En Soria, localidades como la capital soriana, Garray, Ágreda, San Leonardo de Yagüe, Borobia y Castillejo de Robledo se perfilan como puntos de gran interés.

Segovia contará con enclaves en la capital, Riaza, Ayllón, Turégano, Boceguillas, Collado Hermoso, Arcones u Otero de Herreros.

Asimismo, en la provincia de Ávila se sitúan municipios como Arévalo, Adanero, Palacios de Goda, Moraleja de Matacabras y Nava de Arévalo, mientras que en Salamanca destacan la capital salmantina, Alba de Tormes, Santa Marta de Tormes, Pereña de la Ribera, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes y Villar de Gallimazo.

Por último, en Zamora destacan Benavente y Toro como referencias para la observación.

Gran parte de las capitales y comarcas disfrutarán de la fase de ocultación completa. La duración de la oscuridad oscila entre uno y dos minutos dependiendo de la cercanía a la línea central de la sombra.

Recomendaciones

Ante la prevista afluencia masiva de visitantes, la Junta de Castilla y León ha articulado un paquete de recomendaciones organizativas para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del medio natural.

Como la cita coincide con la época de peligro alto de incendios forestales, el Ejecutivo autonómico aconseja priorizar la observación desde espacios abiertos y llanos sin arbolado que bloquee la vista del horizonte, desaconsejando expresamente la concentración de personas en zonas arboladas o en espacios protegidos de la Red de Áreas Naturales Protegidas.

Además, las autoridades recuerdan la obligatoriedad de emplear gafas homologadas bajo la normativa ISO 12312-2 para evitar daños oculares graves.

En el ámbito de la movilidad, las pautas oficiales fijan severas restricciones destinadas a prevenir colapsos y situaciones de emergencia.

Queda prohibido aparcar en las calzadas, arcenes de carreteras, caminos rurales y pistas forestales, ya que los vehículos estacionados en zonas no autorizadas podrían impedir el paso de los efectivos del operativo INFOCAL.

Del mismo modo, se prohíbe la circulación fuera de las pistas autorizadas y por vías sin salida o de sentido único.

A estas medidas se suma la prohibición absoluta de encender fuego, utilizar barbacoas o hacer acampada libre, recordando asimismo a los conductores que nunca deben utilizar gafas de eclipse ni teléfonos móviles mientras estén al volante.