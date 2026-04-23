Mañueco defiende "un gobierno estable" frente a la prioridad nacional de Vox: "Trabajamos con intensidad y tranquilidad"

Mañueco, acompañado de autoridades, durante su visita a Villalar Eduardo Margareto / ICAL .

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que “van a trabajar para tener un gobierno estable" la próxima legislatura, una cuestión que consideró “imprescindible más allá de cualquier consideración o medida puntual”.

Durante su atención a los medios en Villalar de los Comuneros , Mañueco aclaró que trabajarán "con intensidad, pero con tranquilidad" para tener "un proyecto de futuro" para la Comunidad.

Preguntado por la negociación con Vox y la posible inclusión de la prioridad nacional en el pacto en Castilla y León, el líder autonómico ha optado por la prudencia.

Mañueco ha evitado entrar en detalles, limitándose a señalar que “hablarán de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme".

Finalmente, el presidente ha aprovechado la ocasión para felicitar a sus homólogos María Guardiola y Jorge Azcón por sus respectivos mandatos en Extremadura y Aragón y confirmó que asistirá a las tomas de posesión en Mérida y Zaragoza.