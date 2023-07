Abogados Cristianos denuncia al PSOE por colocar la bandera LGTBi en las Cortes

El Grupo Parlamentario Socialista informó hoy de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado a la formación un recurso contencioso administrativo interpuesto por Abogados Cristianos por la colocación de la bandera LGTBi en las ventanas de los despachos de los procuradores socialistas durante el Día del Orgullo, según explicó la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva del PSOECyL, Patricia Gómez, quien expuso que esta asociación considera que “se contraviene la Ley de Banderas”.

De hecho, había solicitado también una medida cautelarísima a la Sala del TSJ, que ha sido denegada al considerar que el “recurrente no ha justificado en el escrito de manera fundamentada esta adopción, porque se tiene que adoptar más allá de afirmaciones genéricas, independientemente de que la bandera fue retirada el 29 de junio, tal y como se hizo el pasado año”.

En todo caso, Gómez vaticinó que el PSOE realizará las alegaciones oportunas en el momento procesal, pero sí consideró “extraño y curioso” como “una vez más los grupos ultras, reaccionarios, totalitarios, homófobos y machistas se rasgan las vestiduras por ver una bandera que lo único que simboliza es la lucha de derechos y libertades desde un colectivo que en este país ha estado oprimido durante mucho tiempo y al que se han denegado sus derechos”.

Al respecto, aseguró que “aún hoy, a pesar de los diferentes gobiernos socialistas, la lucha del colectivo y los ataques de algunos partidos políticos, resulta curioso ver que se rasguen las vestiduras por defender los derechos de este colectivo y no cuando en esta misma Comunidad Vox insulta gravemente a las mujeres víctimas de violencia de género y ataca a los derechos y libertades de las mujeres, mientras el PP permanece impasible”. “Y no vemos a ningún grupo ultra rasgarse las vestiduras por eso”, insistió Gómez.

Por todo ello, advirtió de que los socialistas mantendrán “la lucha y en pie reivindicando los derechos y libertades de las mujeres, del colectivo LGTBi y de las minorías, de aquellos que son atacados día sí, día no, tanto por ultras como por Vox, con la connivencia del PP”.

“Si de verdad piensan que con este tipo de actuaciones nos van a amedrentar o callar es que no nos conocen. Somos el PSOE, con más de 140 años de historia y muchos compañeros en las cunetas, que pasaron por la cárcel por defender los derechos de todos. Ningún partido político ultra, colectivo o asociación que esté en contra de los derechos y libertades harán que los socialistas nos callemos. No lo consiguieron en la época más gris de este país y no lo van a conseguir ahora”, reflexionó Patricia Gómez.

