CCOO anuncia movilizaciones en Castilla y León ante un operativo contra incendios "que no funciona"

Comisiones Obreras de Castilla y León ha manifestado hoy en rueda de prensa su descontento con la gestión actual de los operativos de extinción de incendios y reclama que la Junta un "compromiso real" con respecto a los recursos, licitaciones y convenios para este sector.

Ana Fernández de los Muros, secretaria generar de Servicios a la Ciudadanía, se ha reunido hoy junto con sus compañeros, Gonzalo Díez Piñeles, su homónimo de la federación sindical de Industria y Lourdes Herreros, de Hábitat, con el objetivo de manifestar su coordinación en pos de un "operativo público eficaz en las mejores condiciones". Reclaman que la Junta es "ajena" a esto y que, por ende, la Comunidad tienen un "operativo que no funciona, como demuestra la desorganización dentro de este equipo".

Fernández denuncia que se "sigue buscando personal" y se arrastran "situaciones climáticas e inevitables que hacen que el modelo actual tenga necesariamente que mejorar". Por ello, desde esta coalición sindical se ha optado por convocar una concentración y "todas las movilizaciones necesarias para que nos hagan más caso del que nos vienen haciendo hasta ahora".

Aún no han anunciado fecha concreta de este evento, pero sí han podido avanzar que están planteando que esto ocurra en septiembre, fechas en las que los incendios no son tan prolíferos y, como concreta Fernández, "el 60% de los trabajadores son despedidos". Además, Díez Piñeles indica que "no piden 5.000 o 6.000 trabajadores ahora" sino que la reivindicación principal es ver reflejado en los próximos Presupuestos Generales de 2023 una parte destinada a un operativo que durante todo el año a "apagar los incendios en invierno".

Asimismo, también manifiesta que se podrá ver si es una "preocupación para todo el año o solo ahora que somos noticia a nivel nacional porque se quema media Comunidad".

Por otra parte, Herreros ha destacado la necesidad de "homogeneizar" las condiciones que se establecen en los pliegos y los contratos laborales en cuanto a fórmula y duración. Destaca también que se produce una gran desigualdad entre las provincias "aunque el fuego no entiende de territorios", por lo que, reclama en esta coalición la importancia de aprobar un estatuto básico de bomberos. Con esto pretenden además que se garantice la formación y acreditación de los trabajadores y adelantar la edad de jubilación con lo que "se salvan vidas como la del compañero que falleció extinguiendo el fuego a los 62 años".

Por otra parte, Díez Piñeles ha reclamado que es necesaria "voluntad política" y que según datos de Copérnico, "de las 215.000 hectáreas afectadas por el fuego, casi la mitad están en Zamora". Demanda además que de las empresas privadas dedicadas a extinguir incendios la gran mayoría tiene su sede social en Madrid, por lo que "hay que desmontar que esto asiente población y los beneficios no se quedan en Castilla y León". Asimismo, ha querido denunciar el "estrés térmico de los trabajadores, la escasez o nula formación para este trabajo y el '2x1' en labores de extinción y prevención".

