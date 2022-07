El PSOE exige a la Junta que "trabaje en sus competencias" en el nuevo mapa de rutas de autobuses

"Ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo". Así ha definido Ángel Hernández, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, las reivindicaciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, acerca del nuevo mapa de rutas de autobuses planteado por el Gobierno, que dejaría sin parada a 346 municipios de la Comunidad.

"Desde el primer momento, el PSOE y la delegada del Gobierno han sido claros: no se va a eliminar ninguna línea de autobuses", ha aclarado Hernández. Sin embargo, Carriedo mostraba ayer ante los medios el documento que comunicaba a la Junta la supresión de las más de 300 paradas. Ante esto, Hernández ha señalado que "me extrañó que el portavoz solo mostrara esa hoja, y no el estudio, porque si lo lee reconocerá que casi el 20% de las paradas corresponde a competencias de las comunidades autónomas".

Por ello, el secretario general del Grupo Socialista en Castilla y León ha solicitado a la Junta "que se ponga a trabajar en su competencia, que no las está asumiendo, que garanticen que todas las capitales de provincia estén unidas, no puede ser que los segovianos y los sorianos no tengan una línea de autobuses".

Ángel Hernández ha aclarado que el documento del Gobierno "es un borrador", y ha manifestado que "la propuesta del PSOE es que no se elimine ninguna para en Castilla y León y que todos los ciudadanos tengan la conectividad necesaria vivan donde vivan, pero tiene que ser una labor colectiva del Gobierno de España y de la Junta, porque los dos mapas tienen que ser complementarios".

"Vamos a dejar que el Gobierno de España haga su trabajo con la aprobación de todas las comunidades, el compromiso del PSOE es que ningún ciudadano de Castilla y León esté asilado, eso sí, exigiremos a la Junta sus competencias", ha concluido.

