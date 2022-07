La Junta promociona el turismo ornitológico y de observación de la naturaleza en Inglaterra

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte participa desde hoy y hasta el domingo 17 de julio en la Feria de Turismo Ornitológico Global Birdfair, de Rutland (Inglaterra), la más importante de su sector a nivel mundial. Este certamen especializado espera reunir a más de 40.000 profesionales y aficionados al turismo de observación de la naturaleza, un sector con gran demanda en el país.

La oferta de turismo de naturaleza en Castilla y León está presente en Global Birdfair con un stand promocional, en el que además participan colectivos y empresas turísticas regionales, que promocionan y comercializan paquetes turísticos en el ámbito de observación de la naturaleza, como agencias de viaje especializadas, alojamientos de turismo rural y empresarios de turismo activo. En el marco de la feria se mantendrán diferentes encuentros de trabajo con agentes de viaje, turoperadores especializados y divulgadores a los que se presentará la variada oferta turística de Castilla y León en esta materia.

Dentro de la agenda promocional en la feria, la Consejería llevará a cabo una presentación, bajo el título 'Castilla y León, a fantastic destination for watching birds and mammals, in Spain' el sábado 16 a las 16:00 horas en la Sala Curlew dirigida a profesionales del sector y prensa especializada.

Oferta turística de naturaleza

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte promociona en esta feria inglesa la riqueza natural de Castilla y León, a través de sus 33 espacios naturales protegidos declarados, entre los que destacan los dos Parques Nacionales en Picos de Europa y la Sierra de Guadarrama, diez Reservas de la Biosfera y el Geoparque de Las Loras, junto a las 35 casas del parque, los cuatro parques de aventuras en árboles y las cinco casas del río.

Además, la participación en este tipo de certámenes turísticos especializados, permiten una promoción del producto turístico asociado a la oferta de observación de la naturaleza. Una propuesta que, en Castilla y León, se combina y complementa con la de turismo rural, turismo activo y turismo deportivo en el medio rural, como gran apuesta de la Junta por la dinamización del medio rural, a través del turismo. De esta forma, el medio rural de la Comunidad se promociona a través del turismo activo que cuenta con más de 340 empresas registradas en Castilla y León, y la oferta de turismo rural, líder a nivel nacional, pone a disposición de los turistas y visitantes 4 175 alojamientos y más de 37 000 plazas.

Producto turístico especializado

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte apuesta por la promoción de productos turísticos especializados que favorecen la llegada de turistas y, en este caso, el turismo ornitológico y de observación de la naturaleza, un subsector contribuye a la ‘desestacionalización’ del turismo en la región.

En este sentido, la Consejería participa en certámenes turísticos especializados en turismo de naturaleza como Ornitocyl en la provincia de Ávila, la feria FIO en Cáceres, Naturcyl en Ruesga (Palencia) y esta feria Global Birdfair de Inglaterra a nivel internacional, a través de una apuesta por la promoción de la oferta turística en certámenes y ferias especializadas, mediante una estrategia que combina promoción y comercialización del producto turístico.

