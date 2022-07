Ariza reivindica la Transición y la Constitución como la "gran conquista de la democracia española"

'El precio de la libertad. Recuerdos de un antifranquista'. Así se titula el libro de Julián Ariza en el que narra en primera persona sus experiencias en el franquismo, desde su niñez a toda su trayectoria sindical. En el Consejo Económico y Social se ha homenajeado a Ariza con la presentación de este libro, bajo la presencia del propio autor junto con Vicente Andrés, secretario general de CCOO Castilla y León, y Enrique Cabero, presidente del CES.

Durante su intervención, Cabero hizo especial referencia a la trayectoria de Ariza, con 70 años de actividad sindical y 24 como miembro activo del Consejo Económico y Social nacional hasta el año 2020. Además, quiso reseñar su papel como agente histórico en la construcción de la democracia, la consolidación del sindicato Comisiones Obreras y su dedicación a la lucha contra el franquismo.

Además, Andrés quiso recordar la especial vinculación de Ariza con Valladolid, debido a su candidatura para el Partido Comunista en las Cortes de la Comunidad. Asimismo, recordó que esta se trataba de una "fecha especial" por la reunión prevista con el Gobierno autonómico en aras de decidir sobre el Diálogo Social.

Por su parte, Ariza quiso agradecer al CES por "la posibilidad de presentar estos recuerdos" en este lugar. "El Consejo Económico y Social de Castilla y León es ejemplar" y afirma que bajo su experiencia, la relación de la sociedad y el mundo de la política es "una relación zafia, de enfrentamientos, de llevar la contraria por sistema".

Si bien, compara que en el CES se hace un "esfuerzo de consenso", ya que el "valor" de las decisiones tomadas "era directamente proporcional al grado de consenso alcanzado". Además, en relación con el CES de otras Comunidades afirma que le "consta que estamos en una etapa nueva" y que es "una conquista de la sociedad" que hay que "defender a ultranza" estos instrumentos participativos.

Introduce su libro comentando que en su primera parte se cuenta "qué pasó en este país cuando no había ni Diálogo Social, ni diálogo institucional, ni derechos". Además de "los efectos en aquellos que no nos resignamos a que no hubiera libertades". Recuerda su extensa vida laboral desde los 12 años de edad y cómo a lo largo de esto también ha experimentado momentos negativos, no solo en su estancia en prisión, sino dentro de los sindicatos.

"En el franquismo, yo me podía tomar cañas donde quisiera, pero no había libertad" alude en relación con las declaraciones de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, afirma que si piensa "en el presente, en las futuras generaciones", siente que "vivimos en otro país infinitamente mejor del que yo viví". Asevera y recomienda la lectura de su libro para entender que la democracia actual "no es el estado natural de un país", especialmente a los jóvenes. Pone en valor que la democracia es muy frágil y que "en este momento histórico es profundamente frágil la democracia".

Ariza se declara firmemente como "anticapitalista" no solo como ideología sino por "razones prácticas" ya que según afirma, vivimos en un sistema "depredador" y esto se observa en "las desigualdades a nivel mundial".

"He echado de menos en la izquierda política en la que poco a poco se ha ido diluyento el sentido transformador de la izquierda".

Por último, Ariza quiso hacer algunas reivindicaciones. Primeramente respecto a la Transición y la Constitución que son "la gran conquista de la democracia española" y que esto "nos ha dado 40 años que nos han permitido desarrollarnos como país y vivir en paz". También pone en valor el "sindicalismo de clase", como forma de avanzar en los derechos laborales, evadiendo la precariedad y "subordinando" las reivindicaciones clásicas en favor de la creación de empleo.

