Igea: “Nos enfrentamos a un terrible peligro, que es Vox, al que nombraré con todas las letras”

El exvicepresidente de la Junta y procurador en las Cortes, Francisco Igea, afirmó hoy en el contexto de la precampaña andaluza que la sociedad se enfrenta a un "terrible peligro", que aseguró es Vox por ser contrario al progreso y al cambio, y al que nombró "con todas las letras”. Además, en un guiño a la política de Castilla y León, señaló que él gobernó “con el PP durante tres años y medio y no es lo mismo, vosotros habéis tenido mucha más suerte, pero no les dejéis solos”, haciendo referencia a sus “tendencias” afines en el gobierno con Vox.

Francisco Igea defendió la política de transparencia de Ciudadanos en un acto de la precampaña de las elecciones andaluzas en apoyo al candidato de la formación liberal, Juan Marín, celebrado en la mañana de este sábado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Junto con otros políticos de la formación, como el portavoz nacional naranja, Edmundo Bal, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, apostó por la gestión del su partido en Andalucía para seguir apoyando “al Gobierno que ha traído limpieza y trabajo” y evitar así la entrada de Vox en las instituciones.

“La transparencia no es tan sexy como cruzar a caballo Andalucía y reiniciar conquistas”, señaló el procurador, aludiendo a los andaluces de que no es necesario que sus hijos “protagonicen la reconquista 3.0, sino que ellos puedan crecer en un mundo libre”, con trabajo que les permita prosperar. Algo que, en palabras del vicepresidente, “lo garantiza un gobierno abierto y transparente”. Asimismo, advirtió a la población del “peligro de creer en los “mensajes simples y en eso que parece tan épico y tan bonito”. “El odio siempre es odio, es enfrentamiento siempre es enfrentamiento, y no resuelve los problemas”, sentenció.

El clave de humor, Igea señaló que la política de Vox “no es progreso y no es cambio”, y que se han centrado en su mensaje de una política centrada en la familia en Castilla y León, porque “ya han colocado a varios primos”. Además, en la misma línea, afirmó que han recortado el gasto político “de la oposición”, pero que, en la suma, el Gobierno regional cuenta ahora con más directores generales y consejeros, lo que incrementa el “gasto político que teníamos antes”.

Con ello, el líder de Ciudadanos en la comunidad remarcó que en las próximas elecciones andaluzas “se juega el futuro de la transparencia y de la regeneración”, y señaló que el cambio es más necesario que la venganza. Un cambio relativo a la transparencia que promulga, aplicado a las leyes, los procedimientos y la relación con los medios de comunicación, entre otros.

Sigue los temas que te interesan