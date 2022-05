Gemma Villarroel finaliza en Zamora una ronda de contactos con afiliados y cargos de Ciudadanos

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha visitado Zamora, donde ha mantenido una reunión con cargos y afiliados de la formación liberal. Esta visita cierra la agenda de encuentros que Villarroel ha llevado a cabo en las capitales de las nueve provincias de la Comunidad durante las últimas dos semanas.

Como en el resto de reuniones, la coordinadora autonómica ha transmitido un mensaje de "fortaleza y unidad" del partido, "porque somos muchos los que confiamos en que el liberalismo mantenga su posición en España, ya que somos la mejor opción para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y se lo vamos a demostrar".

Para Gemma Villarroel, "es necesario reconectar con la gente de a pie, para que conozcan nuestras ideas innovadoras y vean que son propuestas necesarias cuyo único objetivo es de colaborar en el desarrollo de la sociedad en conjunto". De esta forma, la coordinadora autonómica ha desgranado parte de una nueva hoja de ruta por la que se guiará Ciudadanos "que hará que nuestro partido comience una nueva era". En este sentido, ha querido destacar una idea importante, como es la consolidación de las siglas de la formación como totalmente independientes. "No pactaremos con nadie que no tenga nuestros mismos intereses y, de ser así, velaremos porque se cumplan todas nuestras expectativas". Además, ha añadido, "y no acudiremos a las urnas en coalición con otras formaciones, sino luchando por nuestra marca como la mejor opción".

Por otro lado, Gemma Villarroel ha afirmado durante el encuentro que "en Ciudadanos van a cambiar muchas cosas, ya empezamos a ver ese aire fresco que está llegando". Finalmente, ha pedido a los representantes de la formación naranja en la provincia y a todos los afiliados "estar más unidos que nunca para poder luchar juntos contra las fuerzas que solo están en la política para conseguir sus propios intereses, olvidándose de que estamos aquí únicamente para servir a nuestra sociedad".

