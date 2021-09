Cuando aquella noche del 22 de marzo Pablo Casado le sostenía el brazo triunfante a la salida de las Cortes, nada hacía presagiar que en el horizonte sonarían, meses después, tambores de anticipo electoral. Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) superó entonces la primera moción de censura en cuarenta años de historia de la comunidad, justo unos días después de que saltaran rumores -dicen algunos que malintencionados- de que Génova pergeñaba una operación para socavar su poder en el Partido Popular de Castilla y León, que controla prácticamente desde el año 2002. El desenlace parlamentario de aquella noche, la última réplica del terremoto político que el PSOE inició en Murcia y que desangró a Ciudadanos, supuso la confirmación del liderazgo del presidente castellano y leonés, no sólo al mando de la Junta, sino del propio partido en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco conoce perfectamente los entramados de la política, y sabe que el deterioro paulatino de su socio de gobierno también le debilita a él, y que el PSOE no dejará pasar la oportunidad si dentro de un año se diera la tormenta perfecta para intentar un nuevo asalto al poder, como ya hizo Pedro Sánchez. Aún queda margen de unos meses, pero Mañueco, sin duda, prevé todos los escenarios. El viento a favor del PP en las encuestas invita a arriesgarse.

Y mientras, la pandemia.

Usted se perfilaba como sucesor de Juan Vicente Herrera muchos años antes de que éste abandonara la política. Por fin, cuando llegó la oportunidad y la posterior victoria, apenas iniciada la legislatura irrumpe la pandemia con toda su dureza. ¿Cree que su gestión al frente de la Junta quedará ensombrecida por la calamidad, o muy al contrario los castellanos y leoneses sabrán valorar ese esfuerzo adicional que está suponiendo hacer frente a una situación tan excepcional?

Es innegable que la pandemia marca esta legislatura y la vida de todo el mundo. El último año y medio ha sido tremendamente duro y nos hemos dejado la piel para proteger la vida de las personas y mantener la actividad económica. Pero los castellanos y leoneses somos gente resiliente y afrontamos el futuro con fortaleza y optimismo. Estoy profundamente orgulloso de todos y cada una de las personas de Castilla y León. Han sido un ejemplo de responsabilidad, entereza y valentía.

¿Cuáles eran los proyectos que usted traía inicialmente en cartera para transformar Castilla y León en estos primeros cuatro años?

Mantenemos nuestro horizonte, en el que permanece la firme voluntad que teníamos dos años atrás: llevar a Castilla y León al mañana. A pesar de la pandemia, tras mucho dolor personal, tras mucho sacrificio de la sociedad y de las familias, tras mucho esfuerzo de nuestros profesionales y de los poderes públicos, hemos continuado el cambio que comenzamos a principios de legislatura con una apuesta por los servicios públicos de calidad y modernos como una teleasistencia 5.0 gratuita, la extensión del transporte a la demanda gratis a toda la comunidad o el mantenimiento de colegios con tres niños; el apoyo a las familias y empresas de todos los sectores con la bajada de impuestos como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, ayudas económicas o la dotación de nuevas infraestructuras sanitarias, educativas…

Al final, además de la pandemia, ha tenido que superar también otra prueba inédita en la historia de la Comunidad Autónoma. La moción de censura del 22 de marzo estuvo a un ‘tris’ de salir adelante. A pesar de la intervención de Inés Arrimadas y la sintonía con usted de Francisco Igea, que pudo controlar al grueso del grupo parlamentario de Ciudadanos, la deserción de María Montero hizo pensar que todo podía ocurrir. Con la creciente debilidad de Ciudadanos en toda España, ¿cree que su socio sigue siendo de fiar?

El pacto de Gobierno está funcionando y mantengo la confianza. Cuando el PSOE jugaba con la posibilidad de presentar una moción en plena pandemia, como hizo, nunca me plantee convocar elecciones. ¿Puede haber una prueba mayor de confianza a nuestros socios? Castilla y León frenó al sanchismo.

Dígame: ¿por qué apoyó en las Cortes la iniciativa socialista para echar abajo el Plan de Reforma Sanitaria de Verónica Casado? ¿Fue una provocación a Ciudadanos, o una forma de desmarcarse de un proyecto que ha resultado ser impopular y molesto? Porque imagino que usted ya preveía que este desaire no gustaría nada a Igea…

Brindé el diálogo al PSOE, tendí la mano para intentar llegar a un acuerdo en una materia tan sensible e importante como la Sanidad. La búsqueda de acuerdos nunca puede entenderse como un desaire. Y el PSOE ya no tiene excusas para escudarse sólo en la crítica y demostrar verdaderamente que quiere aportar, trabajar por Castilla y León como lo estamos haciendo nosotros y no buscar en la sanidad un arma política para desgastar a la Junta de Castilla y León.

En los próximos meses, ¿veremos más desacuerdos públicos como éste?

El debate y la diferencia de opinión no pueden interpretarse como confrontación. Podemos diferir en una votación pero lo importante es que mi Gobierno, todo, trabajemos en el mismo sentido. Y eso es lo que estamos haciendo. Mis instrucciones han sido claras: dialogar, dialogar y dialogar para trabajar por la mejor sanidad. Y eso es en lo que estamos.

Alfonso Fernández Mañueco, ante el escudo de Castilla y León

¿Teme que el PSOE presente otra moción el próximo mes de marzo?

Ya presentó una moción obedeciendo las órdenes de Pedro Sánchez y perdió. ¿Temor a una moción? Será lo que ordene Pedro Sánchez como ya hizo una vez y salió derrotado. Seguiremos siendo el escudo contra el sanchismo. Lo que me sorprende es que el PSOE quiera seguir apoyándose en tránsfugas.

¿Tendrán los socialistas oportunidad de hacerlo, o tomará usted la delantera, igual que hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid?

Ya lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Mi compromiso es con las personas de Castilla y León. Mi voluntad es agotar la legislatura si tenemos estabilidad política y parlamentaria.

A este respecto, Pablo Montesinos aseguró recientemente que tiene el respaldo absoluto de Génova en este asunto: ¿Qué le aconseja Pablo Casado?

Agradezco el apoyo del presidente nacional de mi partido, Pablo Casado, tenemos una relación de amistad y hablamos habitualmente.

De convocar elecciones, ¿confía en la victoria total?

Ahora estoy centrado en la recuperación económica y el empleo tras superar lo peor de la pandemia. Esa es mi preocupación y ocupación. Y siento el apoyo de los castellanos y leoneses, que valoro y agradezco enormemente. La política ficción se la dejo a la oposición.

Los votos no son de ningún partido

¿De qué rival esperaría obtener esos votos que le faltaron en los últimos comicios: Ciudadanos, VOX?

Los votos no son de ningún partido. En cada elección las personas deciden a qué partido votan. Obviamente, cuando llegue ese momento, espero que recibamos la confianza mayoritaria porque el Partido Popular es el que más y mejor representa el espíritu de Castilla y León.

El Gobierno de España ha dejado a su suerte a las comunidades en la lucha contra la pandemia durante el último año

Ha pedido usted reunirse con el presidente del Gobierno, para abordar «numerosos asuntos pendientes» y, fundamentalmente, para plantear que las comunidades cuenten con otro fondo Covid con el que poder hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. ¿Cree que Sánchez está utilizando la pandemia como arma arrojadiza frente a las comunidades autónomas gobernadas por el PP?

El Gobierno de España ha dejado a su suerte a las comunidades en la lucha contra la pandemia durante el último año. No nos ha dotado de herramientas suficientes para ser más eficaces y ágiles y ahora nos reduce los recursos para garantizar la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, en Castilla y León mantenemos las mismas medidas de precaución en los centros educativos que el pasado año para garantizar la seguridad de alumnos, profesores y resto de personal educativo. Es necesario, por tanto, que el Gobierno de España habilite otro fondo Covid.

Hay quien dice que, aunque de partidos diferentes, Ud. y Pedro Sánchez se parecen mucho como políticos. ¿Cree que es cierto?

Es la primera vez que escucho esta comparación. No sé quién lo dice, pero nada tengo que ver con Pedro Sánchez. Soy una persona de palabra, actúo con moderación, cumplo mis compromisos, de firmes convicciones y que antepongo siempre a mi tierra, a los castellanos y leoneses, a intereses partidistas. Lo tengo muy claro: para mí, lo primero son las personas de Castilla y León.

¿Confía en que habrá acuerdo con los grupos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos de la CCAA mediante un pacto, al estilo del Pacto para la Recuperación? ¿Cree que el diálogo y la negociación deberían estilarse también en la política nacional?

Soy un firme defensor del diálogo y del acuerdo. No sólo de plantearlo, sino de ejercerlo, como he demostrado a lo largo de mi vida en las distintas responsabilidades que he ejercido. El consejero de Economía y Hacienda tiene mi mandato de hablar con los grupos parlamentarios para buscar el acuerdo porque será en beneficio de todos. 2022 será un año clave, el de la recuperación, y avanzar por esa senda será mucho mejor si se hace con todos remando en la misma dirección. Ya de cara a los Presupuestos de este año logramos el acuerdo con otras fuerzas políticas.

A su juicio, ¿es Pablo Casado el líder con el que el Partido Popular recuperará la Moncloa?

Por supuesto. Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno. Desde Castilla y León le apoyaremos en su carrera hacia la Moncloa porque estamos convencidos de que es el presidente que necesita España.

Bajo su mandato, Castilla y León mira más que nunca a Madrid. ¿se ve en sintonía con la impronta de la presidenta madrileña y su forma de gobernar?

Castilla y León contribuye a la estabilidad social y a la unidad de España. Hemos ayudado a construir nuestra Nación, somos parte fundamental de nuestro país, somos el corazón de España. Madrid es una comunidad vecina con la que siempre hemos tenido mucha relación y vamos a seguir en nuestras muchas y variadas relaciones.

Los ciudadanos no entienden que estemos enfrascados en debates internos cuando debemos estar centrados en la solución de los problemas de las personas

¿Por quién se decanta para presidir el PP de Madrid: Almeida o Ayuso?

Sobre este asunto, me voy a referir a unas palabras recientes del alcalde de Madrid que yo también pronunciaba a menudo cuando era secretario general del Partido Popular de Castilla y León. Y es que los ciudadanos no entienden que estemos enfrascados en debates internos cuando debemos estar centrados en la solución de los problemas de las personas. Y en eso es en lo que estoy yo.

¿Qué puedo pedir más? De verdad me siento y soy un privilegiado por poder trabajar por mi tierra

Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León… la progresión es clara, y usted aún es joven. ¿Se ve en la política nacional?

No. He tenido el enorme honor y orgullo de ser presidente de mi provincia, alcalde de mi ciudad y ahora presidente de mi Comunidad. ¿Qué puedo pedir más? De verdad me siento y soy un privilegiado por poder trabajar por mi tierra. Mi aspiración es poder seguir impulsando la modernización de nuestra tierra, su futuro y la protección de todos los castellanos y leoneses.

Volviendo a casa, en Castilla y León quedan aún flecos pendientes que resolver para la preceptiva renovación del partido en cada territorio. ¿Por qué no se ha convocado aún el Congreso provincial de Salamanca?

Es una responsabilidad de la Junta Directiva Provincial. Se convocará en próximas fechas desde el convencimiento de todos los afiliados que la unidad es nuestra fortaleza, la que nos ha llevado a ser una formación ganadora desde hace décadas.

Hablo frecuentemente con Juan Vicente Herrera

Permítame que le plantee algunas cuestiones que me suscitan curiosidad: ¿Cuándo fue la última vez que habló con Juan Vicente Herrera?

Hablo frecuentemente con él. La última vez, hace unos días.

El rasgo personal o político que más destacaría de Francisco Igea, Luis Tudanca, Pablo Fernández, Luis Fuentes, Óscar Puente.

Igea, impulsivo; Tudanca, a la contra; Pablo Fernández, en Madrid; Luis Fuentes, reflexión; Óscar Puente, sanchismo puro.

¿Qué consejo le daría a un joven que quiera dedicar su vida a la política?

Que siempre, siempre, piense en sus paisanos cuando tenga que tomar una decisión. Su vida debe estar dedicada completamente a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

