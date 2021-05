'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

A pesar de que Love is in the air ha caído en sus dos últimas semanas por debajo del millón de espectadores y de la barrera del 10% de cuota de pantalla, Telecinco continúa con su apuesta por la comedia romántica turca con la emisión de nuevos episodios.

Por tanto, este martes 4 de mayo los fans de la ficción podrán seguir conociendo más detalles de la relación de Serkan y Eda a partir de las 23 horas, justo después de la emisión de la primera parte del debate de Tierra de nadie.

Además de a Mujer, la ficción turca de Antena 3 que le vence cada semana, y a Tierra de nadie, esta vez Love is in the air se tendrá que enfrentar también a los especiales por las elecciones de la Comunidad de Madrid programados por La 1 y laSexta.

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá desde las 23:00 hasta la 01:40 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para que la cadena emita varios episodios.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del capítulo 82, concretamente la mitad, ya que fue cortado alrededor del minuto 25 la pasada semana, y los episodios 83 y 84 completos. También podría emitir algunos minutos del episodio 85.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde están colgados además los episodios 86 y 87. Este lunes se subirá también el 88.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

La serie turca ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a la plataforma de pago del grupo.

Qué ocurre en los nuevos capítulos

En el capítulo 82 titulado Aliadas, Eda se aliará con Melek y Ceren para conseguir hacerse con el misterioso cuaderno rojo que su abuela tiene guardado dentro de una caja fuerte en su despacho.

En el capítulo 83, Contra viento y marea, Serkan y Eda decidirán apostar por su amor y hacer frente a la abuela de la arquitecta. El compromiso de la pareja hará que Semiha decida cambiar de estrategia para acabar con el futuro matrimonio.

En el capítulo 84, llamado El día de la pedida, Serkan pedirá la mano de Eda rodeados de toda su familia y amigos. Pero quizá no sea la única… Aydan también recibirá una grata sorpresa que dejará a todos boquiabiertos.

Por último, en el capítulo 85, titulado La fiesta de Eda, los nervios están a flor de piel y Eda se vuelca en todos los preparativos de su boda para que ese día salga todo perfecto. Las chicas celebrarán la fiesta de Eda por todo lo alto.