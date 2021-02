Agustin Pantoja no fue el primero: la otra acusación de plagio contra 'Aquí no hay quien viva'

El pasado domingo, Kiko Rivera se sentó en el Deluxe, y habló de su relación con su madre, y de forma transversal, de otros temas de su familia. En un momento dado, Antonio Rossi, colaborador del programa, le preguntó por la vinculación de su tío Agustín Pantoja y la serie Aquí no hay quien viva.

"Mi tío siempre cuenta que él empezó a decir que molaría una serie de vecinos, y contaba lo que hoy en día es La que se avecina. Él siempre dice que José Luis Moreno le mangó la idea y creó La que se avecina", afirmaba el DJ, añadiendo que su madre, Isabel Pantoja, apoyaba la versión de Agustín.

Un robo intelectual que habría sucedido en alguno de los encuentros entre Moreno y la familia Pantoja, que en el pasado tenían una relación muy estrecha, la cual "no acabó muy bien".

Este martes, El programa de Ana Rosa contactó vía telefónica con Alberto Caballero, creador de Aquí no hay quien viva, y tuvo duras palabras para Agustín Pantoja. "Este señor, que no sé a qué se dedica, y si tiene otras cosas más importantes que hace, que me imagino que las tendrá, pues que suelte eso es un poco ridículo", decía.

Así, argumentaba que si a él le plagiasen una idea se "iría a los tribunales". "La idea de hacer una serie de una comunidad de vecinos fue mía, y de mi equipo. Fuimos a José Luis Moreno como productor para decirle tenemos esta serie", apuntaba Caballero, que admitía conocer a Agustín de verlo en los programas de su tío, José Luis Moreno. "Ahora descubro que es escritor. Que no es cantante ya lo sabíamos. Que haga series, estamos deseando ver otro Breaking Bad", añadía.

Antonio Dorado Vila también aseguró haber creado la serie

'Aquí no hay quien viva'

Laura Caballero, co-creadora de Aquí no hay quien viva junto a su hermano Alberto, hablo del tema en las redes sociales. "¿A cuánta gente le hemos mangado la idea, Alberto?", tuiteaba la guionista. "Oye, la cantidad de gente a la que le “robamos” la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que ninguno ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo", le contestaba el pasado lunes su hermano.

Esa "cantidad de gente" a la que "robaron la idea" hace mención a otras acusaciones de plagio a las que se enfrentó en su día Aquí no hay quien viva sobre una idea original llamada La portera, de Antonio Dorado Vila.

Dorado registró una serie llamada La portera en 2001, y puso un anuncio en El País para vender la "patente" de la misma. "En cualquier ciudad de la geografía española, una portera muy, pero que muy completa, y su familia, aglutina a su alrededor los más estrafalarios, reconocibles y cachondos personajes", decía el anuncio, en el que quedaba claro que el argumento de la ficción giraría sobre la vida de unos vecinos a través de la mirada de la portera del bloque.

"Queridos espectadores; no soy fea, y cuando me arreglo llego a ser atractiva, ¿sabéis que controlo a todos los vecinos y pego a mi marido cuando viene bebido? Aunque también le podría atizar por ser calvo y tener los dientes postizos. Ya es hora de que millones de televidentes se enteren de que su hermana es medio "lumi" y no dura un corte de pelo en los curros que le busco. Pero no tengo problemas, porque tengo unos hijos estupendos; uno, mal estudiante, una que me entrega todo el dinero que gana y que todavía no sé si es tonta; otro, tonto del todo, que me llena la portería de punkies y otra, la bastarda, la hija de... bueno, de mis vecinos no os hablo, mejor que los conozcáis poco a poco. Fdo. La Portera", decía el texto.

Cuando ‘Aquí no hay quien viva’ casi fue ‘La familia Cuesta’ y más secretos de la ficción

La polémica sobre el plagio se avivó en la Gala de los Premios TP del año 2005, cuando José Luis Moreno, como productor, subió a recoger un premio para Aquí no hay quien viva. "¡Plagiador, plagiador, devuelve el premio!", le gritaron desde el público. "Es lo que tiene el éxito, que de repente, una voz sale haciendo el ridículo y diciendo '¡Plagiador!' Éste es un país de grandes creadores y pequeños envidiosos", terminó diciendo entonces José Luis Moreno, al que Dorado Vila aseguró haber mandado el proyecto.

Alberto Caballero, por su parte, también dijo entonces: "Lo siento si a alguien, alguna vez antes, se le ha ocurrido hacer una serie sobre una comunidad de vecinos, pero nos encantaría que nos hiciera los guiones, porque a nosotros nos cuesta mucho escribirlos cada semana, un poquito de por favor".

Curiosamente, Aquí no hay quien viva estuvo a punto de ser algo bien distinto a lo que todos conocemos. Cuando el equipo ya estaba rodando el sexto capítulo de la comedia, desde Antena 3 pidieron un cambio demasiado brusco. No querían que la serie se centrase en un edificio y querían que la familia Cuesta tomase más protagonismo. De esta forma, los Cuesta vivirían en una vivienda que tomaría mucho más peso y el resto de viviendas serían algo muy secundario.

Sin embargo, la cadena se topó con José Luis Moreno, por aquel entonces productor ejecutivo de la serie. El ventrílocuo se negó a empezar la serie desde cero y le dijo a la cadena que emitiesen esos seis episodios ya grabados si querían, pero que no arrancaría una serie desde el principio otra vez. Ante esta negativa, la cadena aceptó el producto Aquí no hay quien viva sin cambios.

Cuando Antena 3 denunció a Telecinco por plagio de 'ANHQV'

Capítulo 100 de 'La que se avecina'

Aquí no hay quien viva se emitió en Antena 3 entre los años 2003 y 2006, y reflejaba las peripecias de una comunidad de vecinos de un barrio de Madrid. Cuando la serie acabó, sus creadores, los hermanos Caballero, se fueron a Telecinco y allí emitieron La que se avecina, una secuela inconfesa que narraba nuevas aventuras y desencuentros de otra comunidad de vecinos, si bien, algunos actores eran los mismos (aunque con otros personajes).

Esto sentó muy mal a Antena 3, que entonces presentó una demanda contra Telecinco por considerar que la serie La que se avecina es un plagio de la serie propiedad de Antena 3 TV Aquí no hay quién viva y solicitó medidas cautelares.

Telecinco consideró entonces "evidente" que se trataba de dos obras audiovisuales distintas, y aseguró que la denuncia "no es más que una respuesta desesperada ante la imposibilidad de acercarse a su posición de liderazgo y la expresión de una pataleta por haber perdido al productor José Luis Moreno como colaborador".

Ocho años después, la Audiencia Provincial de Madrid (AP), mediante sentencia de 17 de septiembre del 2015, absolvía a los demandados, Gestevisión Telecinco, S.A. (Telecinco), Miramón Medi, Alba Adriática y Autores. En la sentencia, se explicaba que LQSA es una obra original, y que en virtud de la falta probatoria de la similitud en elementos esenciales, no se puede entender a La que se avecina como obra derivada de la transformación de Aquí no hay quien viva.

"Tenemos el dudoso honor de quizá ser los únicos que han acabado en un juzgado acusados de copiarse a sí mismos. A cada lado una cadena. Muy bonito todo. Los informes de sendos catedráticos (uno por parte) son para leerlos", escribía este martes Alberto Caballero en Twitter.