Disney vuelve a tener una ventana en la TDT gracias a RTVE: de Mickey Mouse y Spidey a Doctora Juguetes

La marcha de Disney Channel de la TDT española el pasado 7 de enero dejó huérfano a un público muy infantil. Tras 10 meses de ausencia, el contenido de la Casa del Ratón volverá gracias a un acuerdo con RTVE.

La Corporación pública y Disney han anunciado la incorporación de un bloque de programación Disney Junior en Clan. Esta franja de programación puede disfrutarse en el canal infantil de RTVE desde el pasado viernes 31 de octubre.

Este contenedor de Disney Junior estará de lunes a domingo dos veces al día y refuerza el compromiso de la cadena por ofrecer contenidos de calidad para su público preescolar.

Se trata de una selección de las mejores series de Disney Junior, dirigidas a la audiencia en edad preescolar. Este nuevo espacio incluye títulos emblemáticos como La casa de Mickey Mouse, Spidey y su superequipo, Superkitties o Doctora Juguetes, entre otros, ofreciendo entretenimiento de calidad para el público infantil.

La iniciativa surge a través de un acuerdo estratégico entre Disney y RTVE, que busca enriquecer la oferta infantil de Clan con contenidos reconocidos internacionalmente por su calidad, creatividad y enfoque pedagógico.

Fotograma de la serie 'Doctora Juguetes'. Disney

Sergio Calderón, director de TVE, ha señalado que “en la televisión pública estamos viviendo un cambio de ciclo y, como dice nuestro claim actual, somos Imparables”.

“En esta nueva senda, queremos ser la tele de todos, también la de los más pequeños de la casa. Al integrar la oferta de Disney Junior en nuestra programación, ofrecemos la gran ventana de Clan para que las nuevas generaciones crezcan de la mano de estos personajes entrañables y de los valores que transmiten”, declara.

También celebra la llegada del bloque de Disney Junior el director de Contenidos Infantiles de RTVE, Yago Fandiño. “Supone completar la que, a día de hoy, es la mejor oferta preescolar de la televisión española en abierto”, manifiesta.

“Las familias españolas se muestran cada vez más preocupadas no sólo por lo que ven sus hijos, sino por cómo y dónde lo ven. Y ese es el objetivo principal de Clan: los mejores contenidos en plataformas seguras y gratuitas para todo el mundo”, comparte.

El pasado mes de octubre, Clan firmó un 0,7% de cuota y tuvo una media entre 120.000 y 170.000 espectadores. En la estrategia de RTVE está el impulsar los datos del canal infantil, para llegar a las medias de Neox (1,7% de share) y Boing (1% de cuota).

El cierre de Disney Channel, que se despidió tras el Día de Reyes de este 2025, se despidió tras 27 años en antena. Fue el primer canal en despedirse de la TDT en este año. El segundo fue Gol Play y el tercero será Paramount Network, que cesará sus emisiones el 31 de diciembre.