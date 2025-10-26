Álex Monner, protagonista de 'La Ruta. Vol. 2 Ibiza': "He tenido momentos de sufrimiento y de cuestionarme muchas cosas"

Este domingo 26 llega a Atresplayer la segunda temporada de una de las series más aclamadas de la plataforma: La Ruta. Bajo el sobrenombre de Vol. 2: Ibiza. La ficción entra de lleno en aquella España nocturna de mediados de los 90. Tres años después, Marc Ribó (Álex Monner) se enfrenta a un dilema personal.

La serie sigue jugando con la narrativa. Desarrollada en dos líneas temporales, esta nueva entrega pone en primer plano la herencia de padres a hijos. Por un lado, el público verá a Marc convertido en uno de los DJ más famosos de la noche ibicenca en 1996.

Por otro, la trama se sitúa en 1971, mostrando a Manuel (también encarnado por Monner), el padre de Marc, pocos meses antes de que él y su esposa Leonor (Marina Salas) muriesen en un fatal accidente aéreo.

Ambos personajes coinciden en edad, mostrando los diferentes dilemas personales a los que se enfrentan padre e hijo en las diferentes líneas narrativas en las que se encuentran.

“Ha sido un proceso muy rico. Ha habido muchas conversaciones con Borja [Soler, creador de la ficción] sobre cómo tenían que ser ambos personajes. Desde que llevo trabajando como actor, es en el proyecto en el que más he currado y en el que más he puesto de mí”, declara Álex Monner a BLUPER durante la presentación de la serie en la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

Fotograma del primer episodio de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'. Laia Lluch Atresmedia

Monner tenía el reto de encarnar a dos personajes muy diferentes, padre e hijo. “He tenido momentos de sufrimiento, de cuestionarme muchas cosas. Son los papeles con los que más he crecido como actor”, confiesa.

“He tenido que jugar con un tono mucho más sutil, para que el público vea que son dos personajes muy diferentes. Pero el trabajo también lo he realizado desde lo físico. En el caso de Manuel, quería que tuviera una voz distinta, que viniera de otro lugar. Con Marc iba más sobre seguro, ya lo conocía, ahora tocaba entender a su padre”, reconoce.

El papel de Manuel tiene un tono de voz más grave, así como un problema en el andar, con el que el intérprete barcelonés ha buscado combinar tanto ese trabajo de sutilezas con una parte más física.

“Quise que tuviera otro tipo de dentadura. Mis padres hacen implantes y dentaduras postizas. Le pedí a mi padre que me hiciera unos con un molde, para probar. Eran de cerámica. No pude incluirlos, porque debía apretar demasiado la mandíbula. Pero queríamos que el público notase cuándo era Marc y cuándo Manuel”, detalla.

En lo referente a lo personal, Monner cree que Marc “ha encontrado su lugar en el mundo” y “ha visto lo que se le da bien” mucho antes que su padre, “aunque las cosas no le hayan venido dadas”.

“A nivel físico, Marc es más estirado. Es un personaje que espera que le hablen, que está en la retaguardia, expectante. Es un gato. Pero Manuel es lo opuesto. Ha vivido dificultades físicas y tiene que ganarse a la gente”, explica.

Fotograma del primer episodio de 'La Ruta. Vo. 2: Ibiza'. Laia Lluch Atresmedia

“Manuel ha tenido que construir una confianza en sí mismo para poder salir adelante. Es padre de familia y busca subir porque tiene un hijo que depende de él. Viene desde abajo”, añade.

El actor señala que también ha vivido de forma diferente lo relacionado con la experiencia. Mientras que ahora se enfrentaba por primera vez a Manuel, con Marc era un reencuentro.

“Marc ha tenido la oportunidad de madurar y de crecer en mí. Tiene la experiencia que yo como actor he tenido viéndolo en pantalla. Es una capa más que se suma. Algo de él se ha instalado en mí y ojalá me pase con más personaje en el resto de mi carrera”, admite.

En lo referente a construir a Manuel, Álex Monner cita a la interpretación de Peter Falk en Una mujer bajo la influencia, de John Cassavetes, y la de Joaquin Phoenix en The Master, de Paul Thomas Anderson.

“Soy muy fan de ambos trabajos. Es muy fuerte el no saber hasta qué punto los intérpretes somos capaces de integrar esas personalidades ajenas en nosotros mismos. En mi caso, lo he llevado a la época, porque Manuel es un hombre de inicios de los 70”, comparte.

Volviendo a Marc, el actor señala que, en esta segunda temporada, “se le va ir cayendo poco a poco la coraza” que tiene desde la primera tanda. “Va ir viéndose conforme avanza la serie. Van a pasar muchas cosas trascendentales en su vida”, adelanta.

Tráiler oficial 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza'

Monner recuerda que el rodaje de La Ruta. Vol. 2: Ibiza fue interrumpido el año pasado durante la DANA ocurrida en Valencia el 29 de octubre. De ahí, que haya una mención a la tragedia en la serie, en los créditos.

“Fue muy bestia. Estábamos rodando el tercer episodio, creo. Nos cayó encima, literalmente. Nos tuvimos que quedar a dormir todo el equipo en una de las localizaciones. Suerte que era un complejo enorme, un internado abandonado”, confiesa.

“Nos metimos ahí, había habitaciones sin luz, sin agua. Pero bueno. Después, nos llegamos a plantear si continuar el rodaje, pero sólo lo paramos durante dos semanas”, concluye.