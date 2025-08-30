Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "No me gusta que Begoña se esté enamorando de alguien que la utiliza"

Sueños de libertad se ha mostrado imbatible durante este verano de 2025. La ficción diaria tiene el mérito no solo de registrar cuotas de pantalla espléndidas, liderando la franja de la sobremesa con cifras entre el 13% y el 15% de share, sino superar el millón de espectadores de media, en un época de bajo consumo televisivo.

En gran parte se debe a la innovadora propuesta de ir creando subtramas que son resueltas en pocos episodios, permitiendo darle margen de crecimiento a las grandes historias que marcan el devenir de esta segunda temporada. Es el caso de Begoña (Natalia Sánchez).

La heroína principal ha vivido una serie de cambios más que importantes estos cincos meses que han pasado desde la muerte de Jesús de la Reina (Alain Hernández). El deceso del gran villano no ha evitado que el amor entre Begoña y Andrés (Dani Tatay) siga siendo imposible. La caída de María (Roser Tapias) la ha dejado paralítica y, parece ser, atada de por vida a un marido que no la ama.

“Las consecuencias de la caída de María son un tema tabú, realmente. Esta trama ha planteado qué pasa cuando una pareja o un cónyuge al que ya no se ama y del que uno va a divorciarse o a separarse cae gravemente enfermo. Se provoca una gran carga y sentimiento de culpa”, explica Natalia Sánchez en una entrevista exclusiva a BLUPER durante el rodaje de la segunda temporada en Madrid.

“María es una persona perversamente manipuladora, el público ya ha visto de lo que es capaz, hasta el punto de utilizar y hacerle daño a una niña. Pero el sentimiento de culpa de Andrés es muy grande. Begoña ve claro lo que ha pasado, pero él no. Fue un accidente, pero Andrés haya decidido quedarse con María deja consecuencias que ya se están viendo”, expone.

Y la más evidente es que Begoña ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. La enfermera se está dejando seducir por Gabriel (Oriol Tarrasón), el hijo de Bernardo, el hermano de Damián (Nancho Novo), cuyas verdaderas intenciones son las de destruir a su propio clan, debido a la caída en desgracia de su padre.

“Era necesario para Begoña que se diera una nueva oportunidad en el amor. La vida solo acaba cuando te mueres. Nunca es tarde para entregarse a otra ilusión romántica. Lo que le pasa a ella es que lleva mucho tiempo viviendo situaciones muy terribles. Cuando parece que todo va a ser luminoso con Andrés, pasa lo de María”, declara.

“Y ahora aparece un hombre que la aprecia, que la quiere cuidar y que le hace reír. Además, es un idilio limpio. Quiero decir, Gabriel no es su cuñado, no es un hombre casado. No está mal visto que los vean juntos. Ya sabes, más en la España de finales de los 50, la gente habla y especialmente en los pueblos o ciudades pequeñas”, prosigue.

“Que ella sienta que nadie va a juzgar su relación, la impulsa. Además, Andrés ya le dijo que ella podía rehacer su vida con quien quisiera. Ahora bien, se ha visto que cuando ella decide hacerlo, a él no le hace gracia. Aunque, bueno, también tiene motivos fundamentados, pero el tema no va por ahí”, continúa.

Precisamente, la ficción muestra lo positivo de que Begoña rehaga su vida, pero también advierte de que lo está haciendo con una persona con oscuras intenciones y que la está usando. A diferencia de lo que era Jesús o de lo que pueden ser María o Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé), el público es el único que sabe cuáles son las intenciones reales de Gabriel.

“No me gusta nada que Begoña vaya a enamorarse de un tipo que no la quiere. Por el momento, él sólo ve interés en ella. Jesús la amaba, de manera mala y tóxica, pero tenía sentimientos reales. Gabriel no y eso es lo que me parece más fuerte”, reconoce la intérprete madrileña.

Precisamente, es la magia de la serie, que los personajes desconocen ciertas tramas, pero sí los actores. “A mí, como espectadora, me dan ganas de decirle: ‘Amiga, date cuenta y sal corriendo de ahí’. Pero, bueno, soy consciente de que está yendo hacia la boca del lobo”, admite.

La irrupción de Gabriel provoca un nuevo triángulo amoroso en Sueños de libertad y, por supuesto, dificultará todavía más que Begoña y Andrés logren vivir su amor en libertad. “Lo que sienten el uno por el otro traspasa cualquier cosa, aunque no estén juntos. No lo están por las circunstancias, no porque hayan dejado de quererse. Eso es lo principal”, defiende.

Por otro lado, Sánchez señala que esos momentos de tensión y furia entre María y Begoña son también producto de la química que existe en el set y del sentimiento de familia que hay en el rodaje. “Roser [Tapias] y yo nos llevamos genial, somos amigas. Y jugamos con nuestras secuencias, nos lo pasamos genial”, señala.

“Ambas defendemos a nuestros personajes, lo hablamos mucho. Hay momentos en los que entendemos mutuamente nuestros papeles. Eso lo hace más divertido. Decimos mucho que soñamos con que terminen llevándose bien, como nosotras, pero esa rivalidad que tienen es muy potente”, comparte.

En el momento de la entrevista, Sueños de libertad se encontraba terminando de grabar los últimos episodios de la segunda temporada antes del parón por las vacaciones de verano. Unos momentos llenos de trajín, en los que las emociones de los personajes estaban más a flor de piel que nunca.

“Estas semanas están siendo frenéticas, intensas y trepidantes. A nivel personal, estoy muy motivada, más por el cariño que siento de la audiencia, por la reacción en la calle. Todos los mensajes que llegan son de cariño”, confiesa.

“Pero, claro, son jornadas muy intensas por lo que tenemos que narrar y es ese momento en el que tememos que surjan contratiempos, como que un compañero se ponga malo o que otro tenga que parar por otro proyecto o irse a rodar una película y, aunque haya parón, mantener ese nivel de intensidad emocional. Pero está siendo muy bonito”, manifiesta.

Aunque Natalia Sánchez se muestra orgullosa por su trabajo en Los Serrano, también agradece de que le llamen Begoña por la calle. “Significa que nos están viendo. Esa es la magia de la profesión, que estos personajes te acompañen de otra manera. También siento que forma parte de mi crecimiento profesional y personal. Solo me siento afortunada de que distingan por estos trabajos”, expresa.

Y tal como pasaba en la primera temporada, la segunda tanda sigue tocando la fibra de la gente y acercándole a temas que van más allá del entretenimiento. “El arte es una de las terapias más efectivas que hay en el mundo. El poder sentir que vives tu drama a través de un personaje lo puede hacer más llevadero”, declara.

“Hay cosas que ver el problema a través de un personaje o de una trama te hace reconocerlo. Eso es lo maravilloso del arte. Está el caso de Marta [Marta Belmonte] y Fina [Alba Brunet] que muestran a personas valientes que lucharon por vivir su sexualidad en un momento en el que esta estaba penada o Begoña, que busca huir de relaciones tóxicas y le pone nombres y apellidos a este tipo de vínculos”, prosigue.

“Me ha tocado mucho el corazón cuando ha habido mujeres que me han parado por la calle y me han dicho que han sufrido momentos como los de Begoña o me dan las gracias por mostrar lo que ellas han tenido que padecer. Eso es lo que me hace sentir tanto cariño por este proyecto que es Sueños de libertad y por mi profesión de actriz”, concluye.