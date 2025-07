El Gobierno impondrá que la figura del coordinador de intimidad sea obligatoria en los rodajes con escenas sexuales

La figura del coordinador de intimidad ya no será una sugerencia en los rodajes de películas o series, sino una imposición. Así lo ha anunciado el Gobierno tras el pacto de los ministerios de Trabajo y Cultura de una reforma del Estatuto del Artista con todas las organizaciones representativas del sector.

La imposición del coordinador de intimidad es un elemento más de los importantes que la reforma busca regular. El Real Decreto presentado el pasado lunes 28 de julio -con rango de reglamento- busca también regularizar el trabajo de menores de edad en redes sociales y limitar el uso de la Inteligencia Artificial generativa, que no podrá usarse sin el consentimiento de los creadores.

Así lo señalaron los ministros Yolanda Díaz y Ernest Urtasun en el acto de presentación de la propuesta por la que se regula la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales en la Fundación Ortega-Marañón en Madrid.

Los ministros han explicado que se trata de uno de los avances del Estatuto del Artista y es una norma que entra en consulta pública en un plazo de 30 días “que se abrirá pronto”, antes de pasar por el Consejo de Ministros y que busca actualizar el Real Decreto 1435/85, según fuentes ministeriales.

En lo referente a las secuencias de desnudos o sexuales, el objeto de la imposición es evitar que surjan problemas de abuso en el set de rodaje. Se exigirá la contratación de esta figura, en el que una persona que estará presente en la preparación y en el rodaje de cualquier secuencia íntima y que va a proteger los límites y el consentimiento.

Nuno Gallego y Clara Galle en una secuencia de 'Olympo'. Netflix

Esta figura lleva presente en España desde hace unos años, constan ya en rodajes desde 2021 (buena parte de las plataformas en streaming que operan en España la tienen en el set). Sin embargo, lo que se trataba de una figura voluntaria pasará a ser obligatoria.

Díaz señaló que va a terminarse con la frase “esto es lo que toca”, en referencia a escenas con alto contenido explícito. Este especialista deberá asegurarse que el bienestar de los actores se mantenga en todo momento y no haya riesgo de que afecte a su integridad personal.

Jorge López y Claudia Salas en una escena de 'Élite'. Netflix

La empresa que contrate a los artistas facilitará información suficiente al respecto, incluidos los procedimientos de tutela, cuando se firme el contrato. “Esto va a ser obligatorio por ley, no va a depender de la buena voluntad de nadie”, ha afirmado Díaz.

“Durante muchos años, las actrices han tenido que grabar escenas sexuales sin que nadie garantizara su consentimiento y a veces en condiciones muy inadecuadas en rodajes, con presión. Ahora, por fin, llega esta figura”, expresaba la ministra, que recordaba a Marisa Paredes en su comparecencia.

Rubén Cortada y Adriana Torrebejano en '¿A qué estás esperando?' Atresmedia

“Estaría muy contenta de acompañarnos porque ella sabía, igual que lo sé yo, que cuando se tienen derechos, eres un poco más fuerte y cuando eres fuerte, eres más libre”, ha señalado.

La coordinación de intimidad es uno de los tres ejes del cambio en el reglamento y que busca responder a la actualidad. “La norma es la reforma laboral del mundo de la cultura y se cambia un texto del 85, cuando no había televisiones privadas, no había redes sociales, no había IA, no había nada de lo que tenemos hoy”, declaraba Díaz.

Trabajo de menores

“Por tanto, el paso que damos hoy [este pasado lunes 28 de julio] es clave para mejorar las condiciones de trabajo del mundo de la cultura en España”, apostillaba la ministra. En lo referente a la participación de menores en actividades artísticas, se busca evitar abusos o competencia desleal.

Escena de 'Membrana', primera serie española creada por Inteligencia Artificial. Artefacto

“Por fin regulamos el trabajo infantil. Igual que hoy ya no vemos a niños en el mundo industrial, sí que vemos a menores que trabajan desde sus habitaciones para anunciar cosas o grabar vídeos. El trabajo infantil disfrazado de libertad no se puede hacer”, ha afirmado la ministra.

Uso de la IA

Sobre la IA, Díaz ha lamentado que, hasta el momento, la herramienta haya sido como un “ave rapaz” y que se haya movida en una “selva de un mundo sin normas”. La ministra se ha congratulado de la elaboración de este Real Decreto, que busca perseguir los usos “abusivos” de la IA generativa.

“Lo que hacemos es evitar lo que ha pasado hasta ahora, que se han replicado sus voces, rostros, interpretaciones sin autorizaciones. Y esto es lo que se va a acabar. Se ha convertido vuestro talento en un dato o en algo que se puede copiar y pegar”, detallaba.