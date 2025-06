Elsa Pataky, protagonista de 'Matices: "Volver a trabajar en España me ha llegado en el momento adecuado de mi vida"

Elsa Pataky vuelve a su tierra. Es una de las protagonistas de Matices, un thriller psicológico que llega a SkyShowtime este jueves, 5 de junio. Con un reparto de lujo en el que están figuras como Maxi Iglesias o Luis Tosar, para la actriz radicada en Australia supone su primer proyecto en España desde hace 9 años.

Matices muestra cómo el afamado doctor Tomás Marlow (Eusebio Poncela), un reconocido psiquiatra con innovadores tratamientos, reúne a seis de sus pacientes en una apartada bodega para completar una terapia experimental que forma parte de un método que, aparentemente, ayuda a sanar antes.

Tras una insólita cata ceremonial, todo dará un giro cuando el doctor Marlow aparezca muerto, lo que provocará la llegada de un intuitivo teniente de la Guardia Civil (Raúl Prieto), quien se hará cargo del caso y descubrirá la verdad de los traumas de los seis pacientes.

Elsa Pataky encarna a Eviana, la hija del doctor Marlow. Al igual que su padre, es una brillante psiquiatra y formada en las mejores instituciones. Misteriosa y muy observadora, su papel supone el gran regreso de la actriz a una producción española.

Toca remontarse a su trabajo en doblaje con la cinta de animación Ozzy, en 2016, para ver su última colaboración en una película o serie patria. “Ha llegado en el momento adecuado para mi vida. Es parte del destino. Por supuesto, ha sido porque el proyecto también me atraía muchísimo”, declara Elsa Pataky en una entrevista concedida a BLUPER.

Elsa Pataky en una escena de 'Matices'. SkyShowtime

“No sólo era la historia, me llamaba mucho el mundo de los trastornos mentales. Es fascinante descubrir, investigar. Como actriz, puedo profundizar sobre el tema. También que hay un elenco maravilloso y poder rodearme de estos grandes actores era una premisa”, reconoce.

“También tener la experiencia de volver a estar aquí en España. Recuerdo que lo rodamos en un período bastante rápido. Eso me ha ayudado, porque así he estado poco tiempo fuera de mi hogar. Pero debo decir, que España es mi segunda casa. Tenía muchísimas ganas de interpretar de nuevo en mi idioma materno. No sólo estar cuatro horas al día hablando en español”, admite.

Tan buen sabor de boca le ha dejado a Elsa Pataky regresar a España con Matices, que la actriz tiene ganas de repetir. “Ha sido una experiencia tan bonita, que me apetece buscar más proyectos aquí”, confiesa.

Talento español

Con amplia experiencia en producciones de Hollywood, Pataky recalca que la industria audiovisual española no tiene nada que envidiar. “No hay diferencia, sólo la idiomática. Talento siempre ha habido, pero en lo referente a calidad visual y de producción, estamos muy a la par. Basta con ver las producciones españolas que están triunfando en el extranjero”, defiende.

Elsa Pataky en una escena de la serie 'Matices'. SkyShowtime

“La capacidad de producción desde la irrupción de las plataformas está mostrando ese potencial. Eso se refleja en el nivel de producción. Diría que hay varios títulos que son más interesantes y que se están produciendo en España y no en Hollywood”, continúa.

Con un claro tono de thriller psicológico, la esencia propia de Matices es la del clásico Whodunit de las novelas policíacas, como las de Agatha Christie. “Es un elemento clásico que funciona. En esta serie, no se busca eludir, sino lo contrario. Es un género en sí mismo. Sólo que, en esta producción, hay algo más”, comenta en Raúl Prieto en la misma entrevista.

“Con elementos casi de terror y hasta de comedia, incluso”, en cada episodio, “van saliendo los traumas” de cada personaje. “Toca temas muy actuales en un contexto contemporáneo. Es lo que hace distinta a esta serie”, señala el actor.

Reparto de lujo

Aunque enfocado en el thriller psicológico, Matices cuenta con un amplio reparto de caras conocidas de la industria española que invita a ciertas comparaciones con la saga Puñales por la espalda. “Sí, tiene cierto punto. Pero creo que nuestra propuesta es más oscura”, opina Pataky.

Tráiler oficial 'Matices'

“Es ficción, pero Matices toca temas que podrían suceder en la vida real y que sorprenden muchísimo. Se irá viendo el pasado y los traumas de cada personaje y eso dejará perplejo al público. Es increíble cómo se ocultan detrás de fachadas de personas que, aparentemente, hacen vida normal”, comparte Prieto.

Los perfiles psicológicos de los personajes han provocado que todo el reparto trabaje profundamente para defender sus respectivos papeles. “Lo bonito es dejarse sorprender, más con personajes que tienen un viaje tan bestia. Puede hacerse de mil formas. A mí me gusta trabajar con capas”, expone el actor.

Junto con Elsa Pataky y Raúl Prieto, el elenco de Matices cuenta con actores como Luis Tosar, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Maxi Iglesias, Enrique Arce, Alfonso Bassave, Miriam Giovanelli o Eusebio Poncela, entre otros.

La serie es una idea original de Javier Naya, Alex Meriweather y Sergio Cánovas, y está dirigida y producida ejecutivamente por él mismo junto a María García-Castrillón. Matices consta de ocho episodios. La ficción desembarca este 5 de junio en SkyShowtime.