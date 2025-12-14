Eurovisión Junior 2025 sufre un bajón de audiencia (8,1%) en la tarde de La 1 con el quinto puesto de España

Gonzalo Pinillos y su equipo en la Green Room de la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior en el Gymnastic Hall of Olympic City de Tiflis, Georgia. Corinne Cumming UER Tiflis, Georgia

Pinchazo de audiencias de la 23ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. El certamen infantil ha empeorado sus cifras en cuatro puntos respecto al año pasado, que tuvo el añadido de celebrarse en España. Gonzalo Pinillos quedó en quinta posición.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Eurovisión Junior 2025 ha firmado un 8,1% de share y 681.000 seguidores.

Se deja así cuatro puntos de cuota de pantalla y 357.000 televidentes de media. A pesar de lograr llegar a superar los 3,1 millones de espectadores únicos que conectaron en algún momento con la gala, son cifras muy inferiores a la pasada edición, que tuvo a Chloe DelaRosa como abanderada del país ibérico.

Aunque la cifra de share sea idéntica a la que tuvo el festival en 2023, la media de espectadores sitúa la 23ª edición como la menos vista en la historia del concurso infantil, al marcar mínimo histórico.

Eurovisión Junior fue la tercera opción de la tarde, siendo superada por Fiesta, que mantuvo la segunda plaza. El magacín presentado por Emma García superaba al Festival de la Canción infantil en todas las cifras.

Fiesta ha firmado un 8,9% de share y 765.000 seguidores. En lo referente a espectadores únicos, llegó a congregar 4.211.000, superando también en estos dígitos a Eurovisión Junior.

Respecto al prime time del sábado 13 de diciembre, Antena 3 logra el liderazgo de la versión nocturna de La ruleta de la suerte ante la ausencia de Bailando con las estrellas. El concurso ha obtenido un 12,6% de cuota y 1.281.000 espectadores. Se convirtió en el programa no informativo más visto de la jornada.

Ayer @fiestatelecinco CRECE al 8.9% de share y reúne a 765.000 espectadores de media



🎉 Consigue picos de audiencia del 11.5% en su minuto a minuto

🎉 Supera los 4.2 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/52jdbNLUDi — Dos30' (@Dos30TV) December 14, 2025

El cine de La 1 obtuvo un 9,4% de share y 891.000 televidentes con la emisión de Spectre. En laSexta, laSexta Xplica obtenía un 8,4% de cuota y 682.000 seguidores. Previamente, en el access prime time, Informe Semanal lograba un 9,6% de cuota y 1.019.000 espectadores para La 1.

La gala de los Premios Forqué 2025 en La 2 firmó un 3,1% de share y 316.000 seguidores. En materia de espectadores únicos, logró reunir a 1.825.000. Por la mañana, D Corazón en La 1 obtenía un 9% de cuota y 477.000 televidentes.

Una vez más, @A3Noticias vuelve a ser LO + VISTO del día en nuestra TV también en su edición de fin de semana



📺 A las 15H: 20.7% de share y 1.774.000 espectadores

📺 A las 21H: 14.1% de share y 1.438.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/4lp4bVJYeC — Dos30' (@Dos30TV) December 14, 2025

Lo más visto del día fueron las ediciones de Fin de Semana de Antena 3 Noticias. La versión de las 15h firmaba un 20,7% de share y 1.774.000 espectadores. Mientras que el informativo de las 21h obtenía un 14,1% de cuota y 1.438.000 seguidores.