‘Escándalo’ sube ligeramente en Telecinco y ‘Atrapa un millón’ lidera la noche con una bajada

Telecinco tiene un problema con la serie Escándalo. Y es que la ficción protagonizada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez no está dejando grandes audiencias, algo en lo que no ayuda la política de emisión de Mediaset, que solo permite ver el episodio nuevo durante 48 horas, pasadas las cuales lo elimina de su plataforma Mitele.

A pesar de esto, este 25 de enero, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, la serie Escándalo ha conseguido una pequeña subida. Y es que marcó un 9,9% de cuota de pantalla, con 945.000 espectadores. Venía de firmar un 8,5% de cuota y 846.000 espectadores la semana anterior, si bien, es un dato insuficiente, que está por debajo de la media mensual de la cadena.

Antena 3, sin embargo, ha conseguido hacerse fuerte la noche del miércoles con los especiales de Atrapa un millón que presenta Manel Fuentes. El concurso hizo anoche un 13,8% de cuota y 1.287.000 espectadores, lo que representa su entrega menos vista. A pesar de ello venció al resto de ofertas con comodidad y lideró su franja.

La cadena, además, logró la emisión más vista de la jornada con Antena 3 Noticias 2, que alcanzó 2.839.000 espectadores y un 19,8% de cuota de pantalla. Y Pasapalabra, con su Duelo de Campeones, se convirtió en el espacio no informativo más visto con 22,5% y 2.805.000 espectadores.

En Cuatro se ofreció una nueva entrega de The Bachellorette: Para toda la vida, el dating show presentado por Jesús Vázquez. El programa en el que Shaila Martori busca pareja ha sido uno de los grandes fracasos de Mediaset de los últimos meses, y por eso retrasaron su emisión hasta pasadas las once y media de la noche. Marcó un 4,3% de share y 330.000 espectadores. Una semana antes, cuando empezó poco antes de las once, había anotado un 3,7% de share y 367.000 espectadores.

En La 1 se disfrutó del partido de la Copa del Rey entre Osasuna y el Sevilla. Convenció a un 9,9% de share y 1.337.000 espectadores de media.

Un especial de sanidad de El Objetivo fue la apuesta de laSexta para la tercera noche de la semana. El programa hizo un 4,5% de share y 544.000 espectadores.

La oferta de las cadenas generalistas la cierra Las tres puertas, el programa de María Casado, que ahora se emite en La 2. El espacio, que tuvo a Antonia San Juan, Macaco y Jero García hizo un 2% de share y 297.000 espectadores.

