‘La noche D’ anota récord en La 1 con la visita de Broncano y Martes y Trece

Noticias relacionadas La pulla de Millán a Josema por no responder las llamadas de Encarna y Pantoja

Los miembros de uno de los dúos más emblemáticos de la historia del humor en España se volvían a ver las caras este martes en televisión. Josema Yuste y Millán Salcedo, o lo que es lo mismo, Martes y Trece, acudían como invitados a La noche D, después de haber tenido alguna desavenencia mediática en los últimos meses.

La cita fue un buen reclamo para el público, pues La Noche D logra su mejor dato en cuota de la temporada, con un 11,4% y una media de 1.286.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. También acudieron como invitados David Broncano, Anabel Alonso, Berto Romero, Ana Morgade, Raúl Pérez, Comandante Lara y Rosario Pardo.

Ayer #LaNocheDHumor de @La1_tve fue visto en algún momento por 4.613.000 personas.



El programa presentado por @DANIROVIRA su MEJOR DATO en cuota el 11.4% de cuota de pantalla y 1.286.000 espectadores de audiencia media.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/yEH3mK21Bj — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 17, 2021

Telecinco decidía este martes alterar su programación habitual para ofrecer un adelanto de La isla de las tentaciones, que en la actual edición solo tiene una gala semanal los jueves y un debate los lunes. Una cita que se emitiría antes de Love is in the air, y que pretendía lograr un efecto de arrastre de las audiencias que no terminó de funcionar.

Y es que el especial, que terminó siendo un refrito de 45 minutos de lo que ya se ha visto de las tres ediciones anteriores, y escasos 20 segundos de nuevas imágenes. Logró un 11% de cuota de pantalla y 1.980.000 espectadores de audiencia media.

A continuación, el nuevo episodio de Love is in the air alcanza un 12,8% de cuota de pantalla y 1.611.000 espectadores de audiencia media, datos muy similares a los obtenidos el martes anterior.

En Antena 3, El Hormiguero recibió a Vicky Luengo, y congregó al 17,1% y 3.070.000 espectadores de audiencia media. Por su parte, la serie turca Mujer sigue en forma con un 18,2% de share y 2.287.000 espectadores.

#Audiencias I



💥#Mujer16Feb continúa imparable como LO+VISTO y LÍDER sin rival en la noche con 2.287.000 seguidores y el 18,2%



🏆La serie de @antena3com se sitúa a una ventaja de +5,4 puntos frente a su competidora



👥El capítulo de ayer registra cerca de 4,6 M de contactos pic.twitter.com/CAA9k6tyGI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 17, 2021

En Cuatro, The Good Doctor anota un 5,3% de share y con 796.000 espectadores, lo que supone una mejora en cuota y en miles de espectadores respecto a la semana anterior. En laSexta, el programa Palo y astilla, dedicado a Arantxa Sánchez Vicario, se quedó con 881.000 espectadores y un 5,6%.

En La 2, Cachitos de hierro y cromo dedicó su entrega a las baladas, repasando actuaciones de Robbie Williams, Glen Medeiros o Pablo Abraira entre otros tantos artistas. Logra un 4,5% de cuota de pantalla con 799.000 espectadores de audiencia media. A continuación, Un país para escucharlo, se queda con el 2,7% y 393.000 espectadores, en el programa en el que Ariel Rot charló con Carmen París.

Lo más visto de la jornada fue de nuevo el concurso Pasapalabra, con 3.701.000 espectadores de audiencia media y un 24,8% de share. El informativo más visto fue Antena 3 Noticias 2, con un 20,1% y 3.506.000 espectadores.