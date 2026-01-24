Ya es oficial: la nueva serie de George R.R. Martin (77) entierra a 'Juego de Tronos' y conquista HBO

Ya es oficial: la nueva serie de George R.R. Martin (77) entierra a 'Juego de Tronos' y conquista el streaming

'El caballero de los Siete Reinos', contra todo pronóstico, ha superado a 'Juego de Tronos' y 'La casa del dragón' en puntuación media en el prestigioso portal de Rotten Tomatoes. La precuela, que adapta las páginas de George R. R. Martin, está siendo un éxito enamorando tanto al público como a la crítica profesional.

Con tan solo un episodio estrenado en HBO, este nuevo spin-off ha logrado sacudir de arriba a abajo el universo de Poniente mediante la curiosa aventura de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell), que rompe por completo con el tono político y dramático de 'Juego de Tronos'.

Owen Harris y Sarah Adina Smith, el equipo directivo tras esta particular incursión al mundo de los Targaryen, articulan un relato enfocado a la comedia que huye de las grandes batallas y los dragones que, hasta ahora, representaban el imaginario de George R.R. Martin en la televisión: y el resultado no podría haber sido mejor.

'El caballero de los Siete Reinos' supera a 'Juego de Tronos' con su debut.

La precuela de 'Juego de Tronos' se impone en HBO

Con una nota media de 94% de valoraciones positivas en el portal mencionado, 'El caballero de los Siete Reinos' se impone al 89% que luce 'Juego de Tronos' y al 87% que ostenta actualmente 'La casa del dragón', pendiente de estrenar su tercera temporada para posteriormente concluir con una cuarta y última en HBO.

La serie solamente acaba de empezar y con el tiempo todo puede echarse a perder, de igual manera que ocurrió con la serie madre de George R. R. Martin. Sin embargo, este debut demuestra que Poniente necesitaba un cambio de aires, con una aventura más casual que permita hasta a los espectadores más neófitos disfrutar de la historia.

'El caballero de los Siete Reinos', como decíamos, sigue a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell). Juntos, viajan por Poniente enfrentándose a todo tipo de peligros mientras descubren los verdaderos desafíos de la caballería en una época donde los dragones son un recuerdo.