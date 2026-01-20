Jordi Évole no se calla y apunta contra Juan del Val: "Va por ti Juan"

Continúan las pullas entre Juan del Val y Jordi Évole. Todo comenzó cuando, hace dos meses, el tertuliano de El Hormiguero ganó el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor. Una victoria que, en su momento, recibió duras críticas.

Entre ellas, las de Jordi Évole que llegó a comparar su victoria con el actual ambiente político internacional: "Si se lo propone, Trump encuentra unos médicos negacionistas que acaban con el virus FIFA”, expresaba sin ningún reparo en un texto irónico, pero escéptico.

"O que, cansado de que no le den el Nobel de la Paz, pide el Balón de Oro. O el Planeta. La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí", comentaba el presentador de Lo de Évole, poniendo en duda así el valor del premio otorgado.

La respuesta del escritor no tardó en llegar hace unas semanas, con un amplio post en su cuenta de Instagram, en el que cargó directamente contra el de laSexta: "Presentadores con un chándal impostado que presumen con "Lo de…" ser de Barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil", escribía.

Y ahora, ha sido el de Cornellá quien le ha respondido irónicamente en Pasapalabra. El periodista, haciendo homenaje a la crítica, ha aparecido en el concurso con un chándal verde.

"Este chándal lo llevo por dos cosas. Una por nuestro amigo en común, Manu Sánchez, y otra por un compañero de nuestra casa, Atresmedia, que colabora en varios programas", ha comenzado explicando.

"El otro día comentó que había presentadores que iban con chándales impostados y me encantó la metáfora. Porque él es escritor también", ha afirmado el catalán sin pelos en la lengua, destacando con franqueza la agudeza de su compañero.

Tras mandar una indirecta muy directa a Juan del Val, se ha besado el chándal y le ha mandado un saludo a cámara: "Y además escribió para Planeta, y siempre que lo digo me beso el escudo. Va por ti Juan", ha expresado mencionando al periodista.

Esto ha provocado la risa de Roberto Leal, quien no pudo contener la risa y bromeó con él: "Esto le va a llegar", anticipando que sus palabras tendrían eco entre los espectadores y compañeros.