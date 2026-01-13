Ana Obregón, sobre Julio Iglesias: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio. ¿Cuánto han cobrado estas chicas?"

Es la noticia que ha copado todos los titulares desde que ha salido esta misma mañana. Julio Iglesias ha sido acusado de presunto escándalo sexual. Señalado por dos mujeres que trabajaban como empleadas del hogar, la acusación sale ahora a la luz tras más de tres años de investigación.

Los hechos podrían haberse producido en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Según el testimonio de dos trabajadoras, Julio les realizó tocamientos sin su consentimiento, las penetró, vejó y abofeteó en diversos encuentros sexuales forzados.

Son muchos ya los medios y personajes públicos que se han pronunciado al respecto. Una de ellas ha sido Ana Obregón, amiga del cantante, en el programa Y ahora Sonsoles donde no se ha cortado ni un pelo y ha defendido a su amigo.

La bióloga cuestiona los testimonios que hoy han salido a la luz, poniendo en duda la veracidad de los relatos y asegurando que el intérprete siempre ha mantenido un buen trato con el personal de servicio. "Le conozco desde que tengo uso de razón. Julio jamás en la vida ha tratado mal al servicio", afirma.

Además, afirma conocerlo muy bien en el ámbito de la convivencia: "Yo he vivido en su casa dos años y medio. He estado mañana, tarde y noche viviendo con él. Tanto allí como en Miami. Lo conoce también mi familia".

Por su parte, el programa contactó con Ana Requena, periodista de Eldiario.es y coautora de la investigación, y tuvo acceso a extractos de la denuncia presentada contra el artista. Ha sido en ese momento cuando Ana Obregón ha lanzado una pregunta que ha dejado atónita a la entrevistada y a los allí presentes.

"¿Cuánto han cobrado estas chicas en Univisión y con vosotros (eldiario.es)?", ha cuestionado la actriz, insinuando un posible incentivo económico. La periodista ha respondido de manera categórica: "Te lo puedo decir claramente: cero euros. No hay absolutamente ningún pago".

Tras este escándalo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará a Julio Iglesias y le llevará al juez si encuentran suficientes indicios de delito tras los presuntos delitos a una empleada doméstica y a una fisioterapeuta.