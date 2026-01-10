Alba Carrillo carga contra el vínculo familiar que tiene Isabelle Junot con Tamara Falcó: "Para mí, le resta puntos"

La alta sociedad está de luto por la muerte de Philippe Junot, quien fue el primer marido de Carolina de Mónaco, así como padre de la socialité Isabelle Junot. Con la aristócrata en pleno luto, la noticia ha sido comentada en D Corazón, donde Alba Carrillo ha hablado sobre su vínculo con su familia política, al estar casada con Álvaro Falcó.

El inversor de capital riesgo falleció este pasado jueves 8 de enero en Madrid a los 85 años de edad. Hijo del político y millonario francés Michel Junot, era descendiente de Jean-Androche Junot, duque de Abrantes y general que luchó junto a Napoleón, cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo de París.

Conocido durante su juventud como un playboy, Junot llevaba tiempo con perfil bajo. De hecho, era su segunda hija, Isabelle, quien ha acaparado las principales portadas. La empresaria se ha convertido en una importante creadora de contenido en redes sociales, especializándose en consejos de alimentación y estilo de vida.

Junot, quien fue semifinalista de la séptima edición de MasterChef Celebrity, se casó en 2022 con Álvaro Falcó, marqués de Cubas. Esto le ha convertido en prima política de Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón.

Ambas tienen una amistad de años y un vínculo familiar. Es precisamente esa relación la que ha criticado Alba Carrillo. La modelo lleva tiempo mostrándose crítica tanto con la marquesa de Griñón como con su madre, Isabel Preysler.

Laura Fa y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

De hecho, aprovechando la noticia, no dudaba en señalar que la relación familiar entre Junot y Falcó perjudicaba a la socialité franco-danesa.

“Es muy divertida y simpática”, opinaba. “Su popularidad también ha venido beneficiada por su relación con Álvaro Falcó, eso le ha sumado”, compartía Laura Fa. “Bueno, eso de que le suma, es porque tú lo dices”, interrumpía la modelo.

“Para mí, le resta”, apostillaba, lanzando una irónica sonrisa. “No, para nada. También, los famosos van sumando medios y eso no la perjudica”, respondía Fa, mostrándose en contra de la afirmación de la ex de Feliciano López.

Tras dejar unas primeras palabras para la prensa, la aristócrata ha querido dedicar unas sentidas palabras a su progenitor en sus redes sociales, compartiendo así su duelo con sus seguidores.

“Se fue en paz, rodeado de amor y de su familia. Después de regalarnos toda una vida llena de aventuras y recuerdos inolvidables, con su eterna sonrisa y humor contagioso hasta el último momento. Era único”, ha expresado en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras para describir el hueco que nos deja ni cuánto lo vamos a echar de menos”, confesaba. “¡Qué privilegio haberte tenido todos estos años! ¡Y qué oportunidad tuve de tenerte como papá! ¡Que tengas buen viaje! Nos vemos en la próxima”, concluía.