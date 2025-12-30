Por qué cada vez es más difícil para 'Supervivientes' armar su casting de famosos: "TVE está ofreciendo cachés muy altos"

Los concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' durante uno de los juegos. Cuarzo Producciones

Telecinco afronta 2026 como un año decisivo. La cadena está llamada a recuperar como sea la confianza en el público tras firmar una hecatombe en 2025, en el que La isla de las tentaciones y Supervivientes (con su edición habitual y el All Stars) han vuelto a ser su tabla de salvación en prime time.

Por el momento, los dos realities de Cuarzo no tienen síntomas de desgaste pese a la sobreexplotación en antena. El primero ya ha puesto en marcha la grabación de su décima edición tras el éxito de la novena, que todavía está en antena.

Y el segundo, la gran joya de la corona de Telecinco, espera su estreno para primavera. Así lo confirma Juan Ramón Gonzalo, director general de la productora. "Estamos en pleno proceso de casting", asegura.

Sobre una tercera edición del All Stars, el directivo se muestra más cauto, aunque no esconde su optimismo por los datos de la entrega que acabó ganando Rubén Torres.

"Vamos a ver cómo funciona la próxima edición, que yo creo que sigue habiendo ganas de Supervivientes. Y si las hay, lo lógico es que haya All Stars. Pero tampoco quiero que el programa se acabe quemando".

Laura Madrueño enseña una recompensa a Fani Carbajo en 'Supervivientes'. Cuarzo Producciones

Gonzalo, eso sí, recuerda que Mediaset tiene los derechos de emisión del formato "hasta el año que viene". ¿Se imagina al programa en TVE o Antena 3?

"El habitat natural de Supervivientes es Telecinco. Lleva emitiéndose muchos años y es ADN Mediaset, pero podría estar en cualquier otra cadena. Con la nueva línea de TVE, también podría estar ahí, o en Antena 3", desliza.

"Mediaset tiene los derechos de 'Supervivientes' hasta el año que viene"

Como se decía líneas más arriba, la productora ya está cocinando la nueva edición de Supervivientes.

Lo único confirmado es que se seguirá emitiendo desde Honduras, si bien no se cierra la puerta a que en un futuro se pueda cambiar de localización en un hipotético caso de que el programa caiga en audiencia.

"Puede ser un revulsivo. Siempre estamos estudiando posibilidades de movernos", dice.

En esta búsqueda de concursantes, explica Gonzalo que cada vez es más complicado. Y lo es porque Antena 3 y, sobre todo, La 1 de TVE tras la llegada de José Pablo López y Sergio Calderón, apuestan por programas con famosos como concursantes.

La competencia con TVE y Antena 3

"Antena 3 tiene El Desafío y Tu cara me suena, pero TVE tiene muchos programas con famosos", dice Juanra. Ahora en enero, por ejemplo, La 1 estrenará Top Chef: dulces y famosos con Belén Esteban, Marina Castaño o Ana Morgade.

Otro de las bazas de la pública para la noche será Decomasters, en el que participan rostros ligados a Telecinco en el pasado: Mar Flores y Carlos Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno o Lucía Bosé y Palito Dominguín.

Juanra Gonzalo, Ángeles Villamarín y Ángel Ludeña, de 'Supervivientes: All Stars'. Cuarzo Producciones

"Es maravilloso que se produzcan muchos formatos, pero están ofreciendo cachés muy altos y Supervivientes tiene el presupuesto que tiene", dice Gonzalo. O dicho de otra forma: ahora la tarta se reparte entre más canales, por lo que resulta más complicado seducir al famoso de turno.

En este sentido, el director general de Cuarzo comenta que para el celebrity es más fácil dar su sí a un programa en el que tras la grabación se va a su casa (o al hotel) a dormir, que ir a Supervivientes "tres meses a pasarlo mal a una isla desierta".

"Me parece maravilloso que TVE esté produciendo grandes formatos. Eso es bueno para la tele pública y para todo el sector"

Juanra Gonzalo ya viene "notando" la nueva hoja de ruta de RTVE a favor de grandes formatos, pero no lo critica. "Me parece maravilloso que TVE esté produciendo grandes formatos, porque eso es bueno para todos, para la tele pública y para todo el sector".

"A nosotros nos ha perjudicado para encontrar un buen casting, sí, pero ese es nuestro trabajo, y eso nos hace que nos esforcemos más y no nos durmamos en los laureles", concluye.