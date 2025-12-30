Marina Rivers se sincera sobre su papel como presidenta en la Queens League: "Ahora soy la 'Barbie' futbolera"

"Hay una dualidad entre Marina y Rivers, pero somos en sí también la misma persona. Tengo muchos defectos. Creo que soy bastante egoísta con mi tiempo. Puedo ser demasiado perfeccionista y también ser demasiado exigente conmigo misma".

Con estas palabras, Marina Rivers arranca la segunda temporada de Mi fin de semana perfecto. La influencer es la protagonista de la nueva tanda del formato que Prime Video estrenó este lunes, 29 de diciembre, y que cuenta con el sello de El Rugido Producciones (Territorio Pampliega).

Los dos episodios que componen esta producción descubren a la persona que se esconde detrás del personaje, que se dio a conocer en redes por subir contenidos de moda, belleza, bienestar y estilo de vida.

"He sido la Barbie cocinera, la Barbie boxeadora y ahora soy la Barbie futbolera", asegura esta joven de 23 años ante su nuevo reto: ser presidenta de Las Pilares FC, el equipo de fútbol femenino que compite en la Queens League, el torneo creado por Piqué.

El primer capítulo de esta segunda tanda de Mi fin de semana perfecto gira en torno a esta experiencia. "Ser presidenta de un equipo de fútbol era una cosa que nunca me hubiese planteado", reconoce.

Tráiler de la segunda temporada de 'Mi fin de semana perfecto' con Marina Rivers

Marina Rivers comparte presidencia junto a la creadora de contenido Lucii (Lucía Borro): "Ella ha sido la motivación para estar feliz con este proyecto, sobre todo al principio, porque se me venía un poco grande".

Las cámaras las siguen en un fin de semana de competición en el Cupra Arena, que es donde se juegan los partidos. Y los piques entre Marina y Lucii, conocida por sus vídeos del Real Madrid, empiezan en el coche.

Marina Rivers y Lucii, las presidentas de Las Pilares FC, en 'Mi fin de semana perfecto'.

"Estoy muy orgullosa de ser del Getafe. Lo aburrido es ser del Real Madrid, porque te las va a meter por todos lados", dice Rivers.

Ya en el recinto deportivo, el docureality muestra la adrenalina que siente en los partidos, las retransmisiones en directo y las arengas a sus pupilas en el vestuario.

"Podríamos entrar como unas cucarachitas, unas sardinillas, y luego ya sacamos todos nuestros pasos secretos. Ahora estamos despistando. Se empieza perdiendo y se acaba ganando. No pasa nada", las anima.

"Lo paso muy mal en los partidos. Cada acción es un vuelco al corazón", asegura, para reconocer también: "Yo no tengo ni idea de fútbol, pero ni falta que me hace. O sea, yo sé dónde hay que meter el balón y dónde no lo tienen que meter".

Marina Rivers arenga a las jugadoras de 'Las Pilares FC'

El resto del documental muestra las intensas jornadas que tiene la que fuese concursante de MasterChef. Marina compagina rodajes, campañas de publicidad y apariciones en televisión con reuniones, alfombras rojas y clases de cocina.

Al mismo tiempo, Marina no descuida sus estudios, un doble grado en Derecho y Economía, ni a su familia ni amigos. "Si suspendo una asignatura o no me pasa algo en la universidad que no espero, me siento como si hubiera fracasado en la vida".