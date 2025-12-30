La desternillante reacción de Almudena en la hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones': "¡Que venga Toñi Moreno!"
La concursante malagueña no daba crédito al ver a su chico, Darío, intimar con Cristina. "Me ha destrozado por dentro", dijo.
La isla de las tentaciones no da tregua en Navidad. La novena entrega del reality de Telecinco enfila su recta final. Y lo hace liderando la antepenúltima noche del año al marcar un 15,8% de share y 1.300.000 espectadores de media.
El programa que presenta Sandra Barneda avisó a la audiencia de que descansará el próximo lunes 6, día de Reyes, y volverá con las hogueras finales el martes 7 y el miércoles 8.
Hay que recordar que la emisión de La isla de las tentaciones quedó reducida a una sola noche durante las Navidades, para así estirar lo máximo posible la temporada.
Las entregas de la próxima semana serán el punto y final a la aventura en República Dominicana, y tan solo quedará por emitirse el esperadísimo reencuentro tres meses después.
Este pasado lunes 29, fue el turno para las hogueras mixtas. Los protagonistas de la noche fueron Almudena Porras y Darío Linero. Ambos vieron cómo cada uno intimaba con su tentación.
"Esto no me lo merecía después de todo lo que he dado. Me ha destrozado por dentro ver estas imágenes", dijo completamente desgarrada la joven, que veía cómo su chico se arrimaba a Cristina.
"No pensaba que pudiera doler tanto una imagen", añadió Almudena, que recibió el apoyo de Juanpi: "Me ha roto el corazón escucharla así. No puedo quedarme indiferente ante su dolor".
En medio del llanto, Almudena soltó una frase que dejó descolocados a todos: "¡Que salga Toñi Moreno!". La malagueña hacía así referencia a Gente Maravillosa, el programa que lidera la presentadora en Canal Sur sobre las cámaras ocultas.
"Esto parece una broma de mal gusto, no puedo creer que esto esté pasando de verdad", agregó la participante ante las risas de Sandra Barneda.
Tras ver las imágenes, Juanpi intentaba consolarla, pero Almudena rechazó su apoyo. "¿Puedo darte un abrazo porque te veo fatal?", preguntó él, a lo que obtuvo como respuesta: "¿Me estás vacilando? Ahora mismo no quiero que nadie se me acerque".
Antes, Darío protagonizó otro momento tenso en la hoguera, al ver a Cristina besarse con Borja en Villa Playa. "Esto ya es un no parar. ¿Qué está pasando ahí que no veo nada?", preguntaba resignado a Sandra a verlos en la cama, para después, contestarse a sí mismo: "Ahí está habiendo tocamientos".
"Está haciendo lo mismo que yo, pero no me lo esperaba", añadió después ante la incredulidad de Sandra Barneda. "Me está costando procesarlo. No me esperaba esto tan rápido", decía.