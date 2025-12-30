Chenoa (50), sobre la 'cobra' a Bisbal: "No pasó. Fue un efecto. Él me escribió para decirme que lo había intentado aclarar"

Chenoa y el momentazo del reencuentro de 'OT 1' en 2016 con David Bisbal en un montaje de BLUPER.

Chenoa está a punto de cerrar el mejor año de su carrera profesional. A sus 50 años, la mallorquina se ha consolidado como presentadora con los programas de TVE The Floor -regresa ahora en 2026 con una nueva entrega- y Dog House.

Hace unos días, bajaba la persiana a la segunda edición de Operación Triunfo en Prime Video. Y, este 31 de diciembre, despedirá 2025 con todos los españoles desde la Puerta del Sol junto a Estopa, en las Campanadas de RTVE.

Si algo le caracteriza a Chenoa es no tener pelos en la lengua a la hora de hablar sobre cualquier asunto.

Y así ha sido cuando se le ha preguntado sobre la 'cobra' que presuntamente le hizo a David Bisbal en el reencuentro de los concursantes de la primera edición de OT.

En octubre de 2016, la generación que hizo historia en televisión, se reunía en un concierto multitudinario en Barcelona. Allí, en el Palau Sant Jordi, Chenoa y Bisbal interpretaron Escondidos, uno de los temas más icónicos del programa.

Los dos, muy cómplices, recrearon a la perfección el momento que enamoró a la audiencia 15 años atrás. Bisbal, en medio de la actuación, le dedicaba unas palabras de cariño a la que fuese su pareja.

Pero este momento perfecto terminaba con un casi beso, una supuesta cobra, que se convirtió en lo más comentado de las redes sociales.

Pues bien, en El podcast de final de mes de Miñi Núñez, Chenoa habla alta y claro para poner fin a todo lo que se ha dicho al respecto. Y lo hace con todo muchísimo sentido del humor.

"A ver, vamos a aclarar este momento", dice explicando que "hay un plano, que Tinet Rubira [director de Gestmusic] te lo puede enseñar, donde esto no pasó".

Mucho están tardando en ponerle una calle a chenoa. Es tan la mejor tío. La amo 💖 pic.twitter.com/b8a8PDygh0 — Chenoisa💖 (@Chenoisa_) December 29, 2025

"¿Es IA?", pregunta con gracia Miki, a lo que Chenoa responde rotunda: "Es efecto". "Tenía aquí [dice señalando su mejilla], yo le limpié así, y el otro se asustó. Ya está. Eso es todo lo que pasó. Sois muy pesados".

La polifacética artista agrega que fue una situación normal "que se agrandó".

Chenoa revela, además, que Bisbal la llamó días más tarde. "Perdona, ya lo he intentado aclarar", le dijo. "Tarde", soltó ella.

"No me dedico ni a explicarlo. Lo hago contigo porque estoy a gusto", dice a Miki, para concluir diciendo que le da "mucha pereza" todo lo que se refiere a que "nosotras somos las tontas del bote que no nos enteramos de nada. Ya está bien".