Adiós a 2025, el año más duro de Telecinco: las 6 apuestas para reflotar sus audiencias a partir de enero de 2026

Jorge Javier, en una de las galas de 'GH 20'.

Situación complicada la que ha vivido Telecinco en este 2025 al que toca despedir este miércoles. Pese a que la cadena de Mediaset España lo ha intentado de múltiples formas, no ha evitado cerrar su peor año de la historia en audiencias.

Mientras que Antena 3 lidera por cuarto año consecutivo y La 1 ha pegado un subidón, el canal de Fuencarral sigue pasando su travesía por el desierto, tal y como se ha analizado en BLUPER.

Telecinco sigue sin poner solución a la crisis de audiencia que sufre desde hace varias temporadas y culmina 2025 con un 9,4% de cuota, lo que supone un nuevo mínimo histórico.

El canal cae cuatro décimas en comparación al dato de 2024, que también se encontraba por debajo del doble dígito.

Los realities La isla de las tentaciones y Supervivientes han sido los únicos programas capaces de hacer grandes audiencias en una parrilla donde también han salvado los muebles ¡De viernes!, Bailando con las estrellas o Got Talent la noche de los sábados.

Los concursantes de 'GH 20' en el salón de la nueva casa de Tres Cantos.

Por el camino, en este 2025, Telecinco suma grandes batacazos. El más importante es el reciente GH 20, que tuvo que acelerar su final por los malos datos. Mucho más lejos queda el inmerecido fracaso de Next Level Chef, el talent de cocina presentado por Blanca Romero.

Sin embargo, el verdadero problema de la cadena de Mediaset se encuentra en el daytime. Fue todo un acierto devolver a Ana Rosa a la mañana allá por febrero, mientras que la continuidad de El diario de Jorge en la tarde da sus frutos.

Es en la franja vespertina donde Telecinco tiene problemas. El tiempo justo de Joaquín Prat vino a sustituir a Así es la vida, pero por el momento está lejos de competir contra Sueños de libertad, que arrasa en Antena 3, y Directo al grano, de TVE.

Especialmente preocupante es la franja previa al informativo que pilotan Carlos Franganillo y Ángeles Blanco. El noticiero marca su peor dato histórico (7%) al no contar con un access que le deje arrastre: Agárrate al sillón lo ha tenido difícil contra Pasapalabra.

Eugeni Alemany en una imagen promocional de 'Agárrate al sillón'.

En el fin de semana, las audiencias son discretas. Fiesta acaba de ser renovado pese a moverse en torno al 8-9% de share, mientras que en el mediodía, ¡Vaya fama! no está teniendo el rendimiento que se esperaba.

"Estamos peleando para intentar encontrar hueco", decía Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, hace unos días sobre los datos del programa de crónica social.

De 'GH DÚO' a 'Allá tú'

Telecinco quiere revertir esta situación de raíz, y ante este panorama prepara una batería de estrenos en las próximas semanas de enero. Así lo está haciendo saber al público mediante diferentes promos.

Después del fracaso de GH 20, Mediaset da una nueva oportunidad a la marca que tantas alegrías le ha dado en el pasado apostando por una nueva edición de GH DÚO.

La casa de 'Gran Hermano' vuelve a abrir sus puertas. Muy pronto, GH★☆DÚO en @telecincoes pic.twitter.com/h7PnqFyAz2 — Mediaset España (@mediasetcom) December 26, 2025

Por ahora, Anita Williams, Raquel Salazar y Antonio Canales conforman el casting de una entrega que hará rentabilizar la inversión que Zeppelin TV hizo en Tres Cantos con la nueva casa.

La incógnita que queda por resolver es si Jorge Javier será el presentador o, si por el contrario, descansará hasta Supervivientes.

Telecinco, además, hará un nuevo intento con los concursos. Aunque no hay nada oficial, se rumorea que El precio justo podría rivalizar con La ruleta de la suerte.

Carlos Sobera vuelve a ponerse al frente de este legendario formato que ya lo intentó contra Pasapalabra en la tarde.

En esa franja, y sustituyendo posiblemente a Agárrate al sillón, aterrizará Allá tú con uno de los flamantes nuevos fichajes de la cadena: Juanra Bonet.

El expresentador de Atresmedia pilotará la nueva etapa del formato de las cajas que antaño fue todo un éxito con Jesús Vázquez.

Casados a primera vista será otra de las bazas de Telecinco en el entretenimiento.

Se trata de un dating repescado por la compañía de Fuencarral -se emitió en Antena 3 hace una década sin grandes datos de audiencia- en el que dos personas se conocen el mismo día de la ceremonia.

También regresará a la parrilla Got Talent, un valor seguro para Telecinco en audiencia. La undécima edición del show presentado por Santi Millán servirá para que Risto Mejide cierre una etapa como jurado.

Le acompañarán Lorena Castell, que debuta, Carlos Latre y Paula Echevarría.

Por último, la cadena también apostará por la ficción en estos primeros compases de 2026. Lo hará con Pura sangre, una serie con la que Telecinco vuelve a trabajar con Shine Iberia, la productora de MasterChef.

🐴Todas las familias esconden secretos y cada secreto tiene un precio 😱 'Pura Sangre', la nueva serie de @telecincoes con Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc. Muy pronto, estreno pic.twitter.com/trET7kRMb2 — Mediaset España (@mediasetcom) December 10, 2025

En su reparto, se encuentran nombres de la talla de Amaia Salamanca, Blanca Romero, Ángela Molina, Pep Munné, Aitor Luna, Maru Valdivieso y Pedro Casablanc.