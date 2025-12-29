Shakira, el "broche final" de las Campanadas más musicales de la historia de RTVE: el 'arma' definitiva contra Pedroche

Shakira era la última nota que faltaba al especial que RTVE ha preparado como antesala a las Campanadas 2025. La artista participará en el programa musical que la televisión pública emitirá bajo el título La casa de la música a partir de las 22:55 tras el especial de José Mota.

Así se ha anunciado este lunes en el programa Directo al grano por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, desde el Hard Rock Live de Miami, EEUU. "Es el broche final a las Campanadas en TVE", ha dicho.

"Volver a RTVE es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera. Nos vemos para terminar el año en La 1, la casa de la música", han sido las palabras de Shakira, la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en cuatro décadas diferentes.

En las últimas horas, había sonado muy fuerte el nombre de Rosalía. Sin embargo, y salvo sorpresa de última hora, la catalana no formará parte de las Campanadas "más espectaculares" y "diferentes" de RTVE, en palabras del presidente de RTVE José Pablo López.

El especial La casa de la música servirá para dejar el arrastre de audiencia más alto posible a la retransmisión liderada por Chenoa y Estopa.

💥 @shakira elige @rtve💥para su momento más especial con España: la artista colombiana prepara un 2026 lleno de sorpresas … y elige #LaCasaDeLaMúsica para comenzar el año en el que se ha convertido en la primera mujer en superar los 100 millones de reproducciones en 4 décadas… pic.twitter.com/sknake4kep — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025

Otro de los puntos fuertes de este 'concierto' que servirá para dar la bienvenida a 2026, el año del 70 aniversario de TVE, será la actuación de La Oreja de Van Gogh en San Sebastián. Allí verá la luz el esperado nuevo single del grupo tras la vuelta de Amaia Montero.

El especial también incluirá las actuaciones de Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona desde lo alto del Pirulí; Nicki Nicole desde Pedraza, en Segovia; Lola Índigo en la Alhambra de Granada, Amaia desde el Monasterio de Iratxe en Navarra y Ana Torroja en el Museo Reina Sofía.

Chenoa y los hermanos Muñoz, Estopa, en la Puerta del Sol el día que RTVE anunció que presentaban las Campanadas.

Ya a las 23:30, RTVE conectará con la Puerta del Sol de Madrid, desde donde Chenoa y Estopa se encargarán de presentar las Campanadas. Los cantantes sustituyen a Andreu Buenafuente y Silvia Abril tras la baja médica del showman catalán.

La programación de Nochevieja se completa con ¡Feliz 2026!, la gala presentada por Egoitz Txurruka Txurru y Eva Soriano, y las Campanadas desde Canarias con Nia y St. Pedro, a las 01.00 hora peninsular.

Horarios de la Nochevieja de La 1: