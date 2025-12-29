La 'gala Inocente' triunfa en La 1 con su mejor cuota de audiencia en 8 años (15%) y recauda más de 2 millones de euros

Leire Martínez fue una de las 'víctimas' de la 'Gala Inocente', que celebró su 30º aniversario. RTVE

La buena racha de RTVE en audiencias no cesa. La cadena pública está viviendo unas Navidades especialmente buenas, tras vivir su mejor Nochebuena en 14 años.

Este domingo, la Gala Inocente, inocente lideró el prime time marcando su mejor cuota de pantalla en los últimos ocho años.

Conducida por Paula Vázquez, Juanma Iturriaga y Jacob Petrus, la entrega benéfica firmó un 15% de share y 1.088.000 espectadores.

Este último dato es destacable, porque la gala Inocente creció en audiencia (algo más de 200.000 espectadores), volviendo a rebasar la barrera del millón, algo que no ocurría desde 2022 (12,1% y 1.105.000).

La tradicional gala navideña que cada 28 de diciembre emite La 1 se aprovechó de la ausencia de rivales fuertes en el resto de canales.

No hay Navidad sin su 'Gala Inocente, inocente' en @la1_tve



➡️ LÍDER con un 15% de share y una media de 1.088.000 espectadores



➡️ Más de 5.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con #GalaInocenteRTVE#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/wbKHwcpvGO — Dos30' (@Dos30TV) December 29, 2025

Solo Una nueva vida consigue llegar al doble dígito. La serie de Antena 3 consiguió un 10,4% y 905.000 seguidores.

Destaca el batacazo de Telecinco en prime time con la película La gran muralla, que se quedó con sólo el 5% (545.000).

De hecho, la cadena principal de Mediaset fue superada por Cuatro y Muerte en el Nilo (7,5% y 806.000). laSexta, por su parte, emitió Black Adam (5,5% y 612.000).

La cadena no levanta cabeza y firma uno de sus peores días de su historia al anotar un 6,7%.

Juanma Iturriaga, Paula Vázquez y Jacob Petrus fueron los presentadores de la Gala Inocente 2025.

Recaudó 2 millones de euros

Volviendo a la Gala Inocente, el éxito no sólo fue en términos de audiencia. Durante su emisión, recibió donaciones por más de dos millones de euros, su máximo desde 2017, que se destinarán a la lucha contra el cáncer infantil.

La Gala Inocente 2025, que este año celebró su 30º aniversario, tuvo de 'víctimas' al futbolista del Oviedo Santi Cazorla, las actrices Itziar Miranda y Nadia de Santiago, el presentador de Cifras y Letras Aitor Albizua y la cantante Leire Martínez.

También contó con las actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler, Los Secretos, La La Love You, Beret y Andy.

Participó, además, la escuela de danza y comedia musical Fredes Insa, cuyas pequeñas integrantes llevan años bailando para recaudar fondos para el cáncer infantil.