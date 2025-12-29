Antena 3, rey de las audiencias por cuarto año consecutivo: el póker de programas que la han hecho líder en 2025

Antena 3 vuelve a ser el rey de las audiencias en 2025. Y lo es por cuarto año consecutivo, prolongando su mayor racha histórica de liderazgo. La cadena de Atresmedia marca un 12,8% de cuota de pantalla.

Su liderazgo es tan sólido, que no solo no se resiente ante el subidón de La 1, sino que consigue mejorar dos décimas respecto al año pasado.

Antena 3, que ha ganado todos los meses del año, cuenta con los cuatro programas más vistos de toda la televisión. El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena forman este póker, que la convierten líder de audiencia.

El Hormiguero de Pablo Motos vuelve a erigirse como el formato de entretenimiento más visto, y cierra 2025 con un 15,2% de media y 1.909.000 espectadores. Esto es casi tres puntos por encima de La Revuelta de Broncano (12,5% y 1.514.000)

El canal también puede presumir de emitir la serie más vista: nadie tose a Sueños de libertad, que mejora su resultado del primer año en la sobremesa (13,2%).

Melani García, ganadora de ‘Tu cara me suena 12’.

Los informativos son su otro bastión. Antena 3 Noticias (19,1%) sube 1 punto y cumple 8 años como informativos líderes. Todas sus ediciones están en primera posición.

La segunda plaza la obtienen los Telediarios de TVE (11,8%), mientras que Informativos Telecinco se quedan muy por detrás (9%).

La 1, mejor dato desde 2012

La 1 también está de enhorabuena, porque cierra un 2025 espectacular al conseguir un 11% de share. Es su mejor registro en los últimos 13 años.

Ha sido el año en el que la franja matinal, con La hora de La 1 y Mañaneros 360 (o Silvia Inxaurrondo y Javier Ruiz) ha tenido un subidón extraordinario.

Silvia Intxaurrondo en una emisión de 'La hora de La 1'.

La pública, además, ha cosechado numerosos aciertos en prime time, como The Floor a principios de año o Hasta el fin del mundo a finales.

Además, se han consolidado apuestas como Futuro imperfecto o el Late Xou de Marc Giró. YMasterChef Celebrity, buque insignia de RTVE, sigue gozando de buena salud.

Tras el batacazo de La familia de la tele, los responsables de la Corporación supieron dar con la tecla con Directo al grano en la sobremesa. El magacín de actualidad que pilotan Marta Flich y Gonzalo Miró hace tándem con La Promesa y Valle Salvaje.

Además, de acuerdo al informe de Barlovento Comunicación, La 1 copa 28 de las 30 emisiones más vistas en televisión en 2025 gracias al fútbol: desde la Copa del Rey y la fase de clasificación para el Mundial 2026 a la Eurocopa femenina.

Telecinco sigue hundida

La peor cara de la moneda se la lleva Telecinco, que no evita firmar el peor año de su historia al firmar un 9,4%, cuatro décimas menos que en 2024.

La cadena de Fuencarral sigue sin reaccionar, continúa por debajo del doble dígito y vuelve a caer por tercer año consecutivo: 2022 (12,3%), 2023 (10,4%) y 2024 (9,8%).

Montoya fue el protagonista absoluto de 'La isla de las tentaciones 8'.

Si en el daytime es Ana Rosa quien salva los muebles con su matinal, en prime time tan sólo Supervivientes y La isla de las tentaciones (es el quinto programa más visto) son capaces de generar grandes audiencias.

¡De viernes! y Bailando con las estrellas también han funcionado bien, en un año en el que pasará a la historia por la debacle sin precedentes de Gran Hermano 20.

Tampoco hay que olvidar el tropiezo en enero de Next Level Chef, el talent de cocina de Shine Iberia presentado por Blanca Romero.

Especialmente preocupante es el dato (7%) que marca el informativo liderado por Carlos Franganillo (desde noviembre también con Ángeles Blanco). Agárrate al sillón ha sido un lastre para el noticiero, que sigue sin tener un concurso potente que le deje arrastre como ocurre con Pasapalabra y las noticias de Vallés.

laSexta gana a Cuatro

Respecto a los canales secundarios, laSexta (6,3%) gana la partida a Cuatro (5,8%), si bien esta consigue subir cuatro décimas respecto a 2024 mientras que la cadena de Atresmedia baja una.

La 2 también mejora, sumándose así al buen momento por el que atraviesa RTVE en audiencias. La segunda cadena consigue un 3% gracias a los resultados de Cifras y Letras y Malas lenguas, más allá del incombustible Saber y ganar.