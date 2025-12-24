Alba Carrillo habla sin filtros de su depresión y Rocío Carrasco declara su amor a Fidel Albiac en ‘Hasta el fin del mundo’

Hasta el fin del mundo ha vivido un cambio de día esta semana de Navidad. Dado que su jornada habitual, en el prime time del miércoles, coincide con la Nochebuena, el reality de aventuras se trasladó al martes 23 de diciembre.

El resultado ha sido desastroso, dado que el programa ha firmado mínimo histórico tanto de cuota de pantalla como de espectadores, al quedarse con un pobre 9,7% de share y 616.000 seguidores. Aun así, el reality de aventuras ha aguantado como segunda opción de la noche frente al líder, la serie turca Renacer de Antena 3.

Este octavo episodio ha servido para conocer un poco más el lado personal de Alba Carrillo. La modelo se ha sincerado sobre la depresión que vivió tras su divorcio con Feliciano López. También ha podido verse la faceta emocional de Rocío Carrasco y sus palabras de amor a su marido, Fidel Albiac.

La maniquí ha compartido confidencias con Cristina Cifuentes mientras trabajaban como estilistas en el teatro más antiguo de Argentina. La ex de Fonsi Nieto ha hablado abiertamente de una de las peores etapas de su vida.

“Desde que me divorcié, que tuve una depresión, veo las cosas de otra manera. Cuando tuve depresión, que no me podía ni levantar de la cama, me costaba ducharme, me duchaba en tramos y me costaba comer. Pierdes la ilusión por vivir”, compartía a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

La tertuliana quiso también hablar de cómo logró salir adelante y volver a tener ilusión por la vida. “Al final, cuando estás tan mal y no te apetece salir a tomar un refresco, dar un paseo, de repente empiezas a volver a disfrutar de un atardecer, de un café, de salir a ver a amigos”, revelaba.

“Tengo que agradecer mucho a ese momento y a mí misma por haberme rehecho y haber trabajado en ello. Cada día un poquito mejor”, compartía con Cifuentes.

Por otro lado, Rocío Carrasco se ha sincerado sobre el amor que profesa por su marido. En una ruta en canoa con Anabel Dueñas, la hija de Rocío jurado recordó a su esposo. “Esto me está gustando. Voy a tener que comprarme una para ir con mi Fidel por el Manzanares”, expresaba.

Más tarde, optó por escribirle una carta, cuyo contenido compartió con el público. “No te voy a contar nada en esta carta, porque quiero contártelo en vivo. Lo que sí quiero es decirte una y mil veces que te amo. Ya con eso se lo he dicho todo”, declaraba, volviendo así a señalar a Albiac como la persona que más quiere “en el mundo”.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en 'Hasta el fin del mundo'. RTVE

Respecto a la competición, los ganadores de esta carrera fueron José Lamuño y Aldo Comas. Por el lado contrario, Yolanda Ramos y Ainoa Olivares estuvieron a punto de ser expulsadas. El motivo fue que estaban a punto de quedarse sin fondos, al retener apenas el 12% del total.

La actriz y comediante advirtió a su sobrina de que debían revertir la situación y se pusieron a trabajar para obtener ingresos y que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas. Afortunadamente, pudieron evitar la expulsión.