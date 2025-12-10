El potente mensaje del anuncio de Navidad de Mediaset 2025: así apela a la unidad frente a la polarización

“Sea lo que sea lo que hoy nos divide, no es tan fuerte como lo que un día nos unió”. Este es el mensaje con el que Mediaset España felicita a sus espectadores las Fiestas en uno de sus años más complicados en materia de audiencias.

El grupo con sede en Fuencarral subraya el valor de los lazos que unen a las personas en este spot navideño que se estrenó este martes, 9 de diciembre, en todos sus canales, y que lleva por título El reencuentro.

Bajo el claim Por una Navidad más cerca, la compañía vuelve a apostar por la emoción en una pieza sin presentadores dirigida por el cineasta Rodrigo Cortés (Buried, Luces rojas, Escape...).

Mediaset explica que la idea de este spot surge de un planteamiento de la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset España.

Para llevarla a cabo el grupo ha contado por segundo año con la agencia CHINA, parte de LLYC, y con la productora Only 925, que se ha encargado de la producción y el rodaje de la pieza.

Así es 'El Reencuentro', el spot navideño de Mediaset 2025

Con un tono emocional y cinematográfico y utilizando la pureza y la autenticidad de la amistad infantil como motor narrativo, la campaña recuerda a los espectadores que en un contexto en el que los prejuicios y las diferencias generan distancia, la Navidad puede ser el momento más propicio para volver a acercarnos a los que un día fueron parte importante de nuestras vidas.

Se trata del punto de partida a la campaña navideña de Mediaset, cuyo momento álgido se producirá el próximo 31 de diciembre con las Campanadas. Sandra Barneda y Xuso Jones recibirán al 2026 desde la estación de esquí Formigal-Panticosa.

'El reencuentro': sinopsis

La acción transcurre durante una cena navideña en un restaurante. Entre los comensales y las conversaciones cruzadas, dos niños de unos ocho o diez años corretean por el local sin que nadie parezca reparar en ellos.

Juegan entre las mesas, se esconden bajo los manteles, irrumpen en la cocina y, entre risas, improvisan escenas con frutas, cacerolas y hortalizas. Se disfrazan con abrigos demasiado grandes y vuelven a revolcarse por el suelo entre carcajadas.

Así se rodó ‘El reencuentro’, el spot navideño de @mediasetcom. Una historia emocionante que, bajo el lema “Por una Navidad más cerca”, celebra la fuerza de lo que nos une



📺 Estreno hoy a las 23:00h en @telecincoes > https://t.co/XE2vkq2lKO pic.twitter.com/fj2RZkzQhd — Informativos Telecinco (@informativost5) December 9, 2025

Su complicidad es absoluta, pero de repente algo cambia. Sus miradas se detienen y se apagan. Ambos empiezan a alejarse despacio y acaban sentándose en mesas distintas: uno junto a un grupo de ejecutivos; el otro, junto a una mujer.

Entonces, la cámara desvela la verdad: esos niños no están allí. En sus asientos hay dos hombres adultos que se miran con una mezcla de emoción y nostalgia. Fueron amigos en la infancia, pero algo los distanció y ninguno dio el paso para mantener el vínculo.

Entonces se levantan, avanzan el uno hacia el otro y se detienen justo en el punto en el que sus versiones infantiles se separaron. Se abrazan, conmovidos, ante las miradas emocionadas de todos los presentes.