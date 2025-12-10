El momentazo de Sonsoles Ónega e Iñaki López en directo: los presentadores protagonizan el spot navideño de Atresmedia

Sonsoles Ónega e Iñaki López en la conexión en 'simulcast' que protagonizaron este martes, 9 de diciembre, en Antena 3 y laSexta.

Sonsoles Ónega e Iñaki López han sido los encargados de inaugurar la Navidad en Atresmedia. El grupo de comunicación con sede en San Sebastián de los Reyes ha sorprendido con la campaña para estas fiestas.

Los presentadores de Y ahora Sonsoles y Más vale tarde realizaron este martes, 9 de diciembre, una conexión en simulcast -nunca antes lo habían hecho- dando paso a esta "última hora" para dar el pistoletazo de salida a Enciende la Navidad en Atresmedia.

La compañía explica que se trata de una "iniciativa transversal que activa simultáneamente a todos los espectadores, oyentes y usuarios del grupo para celebrar la magia, la emoción y el espíritu de unión propios de estas fechas".

Atresmedia ha querido rentabilizar la campaña al unirse por primera vez con una marca comercial: Central Lechera Asturiana. El grupo celebra esta alianza que "busca generar alto impacto, visibilidad y conversación" durante estas fechas.

El anuncio narra la historia de Luz, una niña curiosa e inquieta que inicia, desde el salón de su casa en Asturias, un encendido mágico que atraviesa montañas, valles y ciudades, propagándose por toda España.

Así es el anuncio 'Enciende la Navidad en Atresmedia' con Iñaki López y Sonsoles Ónega

Esa corriente de luz y energía llega finalmente a los estudios de radio y a los platós de televisión de Atresmedia.

"Este año, Central Lechera Asturiana enciende el sabor de la Navidad Atresmedia", dicen Iñaki López y Sonsoles Ónega al final del anuncio.

La campaña "refleja el espíritu de unión que caracteriza estas fechas, invitando a apagar aquello que nos distancia y a encender todo lo que nos conecta".

El concepto creativo ha sido desarrollado por la Dirección de Marketing Corporativo de Atresmedia y la producción corre a cargo de Kiwi Films.

Campanadas 2025-2026

La campaña Enciende la Navidad en Atresmedia supone el arranque de la temporada navideña en la compañía, cuyo plato fuerte será la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año el próximo 31 de diciembre.

Por primera vez se verán de forma unificada en los principales canales, Antena 3 y laSexta, y en su plataforma, Atresplayer. La estrategia es similar a la que sigue Mediaset España con Telecinco y Cuatro.

Estarán presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote -serán sus décimas Campanadas juntos- y contarán con Santiago Segura de invitado.