Jordi Hurtado confiesa a sus 68 años a qué icónico personaje de 'Barrio Sésamo' puso voz: "No fui el único que lo dobló"

Jordi Hurtado es historia de la televisión. Indiscutible. Sus orígenes fueron en la radio en Barcelona, pero Saber y Ganar, en RTVE, es el concurso con el que todos lo asociamos.

A sus 68 años, es evidente que Jordi Hurtado ha hecho de todo en el mundo audiovisual. No solo radio y televisión, sino que el presentador también ha sido actor de doblaje.

A raíz de un visitante ciego del público, ha surgido en la conversación en La Revuelta el tema del doblaje y cómo Jordi Hurtado participó en el sector.

“Yo empecé en doblaje porque hacía El Despertador en Radio Barcelona. Como a las 8 de la mañana había apagado el programa, tenía todo el día por delante y me gustaba esto de las voces”, ha explicado Hurtado.

Acto seguido y, como quien no quiere la cosa, ha revelado el dato que ha desatado comentarios de lo más tierno en redes sociales.

“He doblado a Epi. No soy el único, pero cuando se hizo en Barcelona le puse voz”, ha contado el presentador. Pero es que justo después ha imitado a la marioneta desatando la ovación del público.

“Los que son súper aficionados a esto, en Twitter ponen trocitos que he hecho en Bola de dragón y ni me acuerdo. Son pequeños personajes”, ha añadido Jordi Hurtado.

Jordi Hurtado observa su doblaje a Ten Shin Han de 'Bola de dragón' RTVE

Y seguía contagiado con el cachondeo del programa, porque en ese momento ha cambiado totalmente de registro. Tras explicar que lo más divertido del anime es ver la versión original en japonés, ha empezado a imitar a Goku y compañía hablando en japonés inventado.

La rapidez del equipo de La Revuelta ha conseguido poner las imágenes de Bola de dragón a Jordi Hurtado.

De hecho, Grison ha dado con el nombre del personaje al que Hurtado puso voz ante la estupefacción del presentador. “Ten Shin Han pone por aquí”, ha revelado el colaborador.

“¡Qué bueno lo habéis encontrado! Era mi voz”, ha exclamado Jordi Hurtado emocionado. “¡Qué buen doblaje!”, ha continuado David Broncano.

Para el invitado del público con discapacidad visual, desde luego que ha sido un momento inolvidable. “Me lo voy a poner de despertador”, ha compartido el joven. Y es que, para los grandes fans del doblaje, sin duda este es un momento que tendrá un lugar en su memoria.