Jesús Cintora, devastado por la muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro: "Jamás pensé que no volvería a verlo"

España se ha levantado este miércoles, 10 de diciembre, con una triste noticia. Robe Iniesta, líder del mítico Extremoduro, ha muerto a los 63 años. Así lo ha confirmado en Instagram su agencia de comunicación esta madrugada, sin revelar la causa del deceso.

A medida que amanecía, las reacciones empezaban a propagarse por redes sociales, incluidas las de televisivos como Jesús Cintora. El presentador de Malas Lenguas, reconocido seguidor de la banda extremeña, ha sido de los primeros en compartir su mensaje de dolor.

"Ha muerto el Robe de Extremoduro, el gran compositor de rock en habla hispana de las últimas décadas", anunciaba Cintora, desvelando su preocupación en el último show de Iniesta al que acudió.

En aquel concierto de Vigo, pensé que algo iba mal porque paraba demasiado entre canciones. Llegó el parón. Jamás pensé que no volvería a verlo. DEP https://t.co/dz0zvIyrg4 pic.twitter.com/srOqhgpmeg — Jesús Cintora (@JesusCintora) December 10, 2025

"En aquel concierto en Vigo, pensé que algo iba mal, porque paraba demasiado entre canciones", recuerda el periodista, que añade que después "llegó el parón".

En efecto, hace un año, Robe suspendió de manera indefinida todos sus conciertos tras ser diagnosticado con un "tromboembolismo pulmonar" que le obligaba a guardar reposo.

Sin embargo, como a todo el panorama musical español, la noticia ha pillado por completa sorpresa al comunicador de Televisión Española: "Jamás pensé que no volvería a verlo. Descanse en paz".

