Alain Hernández, actor: “Desligarme de 'Sueños de Libertad' es complicado, mucha gente me pide que vuelva"

Alain Hernández se ha convertido en uno de los fichajes más destacados de Las hijas de la criada, la adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, que estrenó Atresplayer la semana pasada.

Reconocido por su trayectoria en televisión y, sobre todo, por su reciente paso por Sueños de Libertad, el actor encara ahora un nuevo reto interpretativo dando vida a Gustavo Valdés.

Su personaje ocupa el puesto de patriarca de la familia protagonista en esta ambiciosa producción ambientada en Galicia a principios del siglo XX. Un papel que llegó a sus manos en el momento indicado, justo cuando terminó su etapa en Sueños de Libertad.

"Llamaron a mi representante, Elvira Sánchez, y preguntaron si estaba disponible para hacer este personaje. Justo estaba acabando el rodaje de Sueños de Libertad cuando me dijo que me querían para Las hijas de la criada. Me explicó un poco la historia y decidí que sí, que lo hacía seguro", confiesa durante la conversación con BLUPER.

Uno de los rasgos que más valora de su nuevo rol es su profundidad y su capacidad para moverse entre la luz y la sombra. Lejos de conformarse con estereotipos, Hernández insiste en la importancia de dotar de humanidad y matices a cada personaje, explorando desde la ironía o el sarcasmo hasta la vulnerabilidad o la debilidad.

Alain Hernández y Verónica Sánchez en 'Las hijas de la criada'. Atresmedia

"Quiero a todos mis personajes y ya tengan luces o sombras, siempre le voy a encontrar cómo empatizar, aunque tenga la sombra siempre le voy a encontrar la luz y al revés", reconoce.

Algo que ha podido comprobar en la producción anterior de Antena 3 de la que ha sido partícipe: "Me gusta darle esos matices y esas capas, ya sea con ironía, con sarcasmo, como podía hacer más con Jesús de la Reina en Sueños de Libertad, que ahí sí que lo dotaba yo más de eso".

"Soy un actor que me encanta proponer muchas cosas, no me puedo quedar solo con lo que está escrito"

Pese a que no esté en el guion, Alain desvela cómo experimenta con sus personajes: "Le daba más debilidad para que tuviera esos contrastes y que fuera más profundo el personaje, que no se quedara en esa capa de malo y ya está, sino que tuviera un por qué".

El catalán, que cumple 50 años el próximo día 13, ha repetido la misma estrategia al interpretar a Gustavo Valdés: "Me ha gustado ir dándole esos matices y sí que es verdad que es un personaje que va un poco bajando a los infiernos, pero aún así, en esa bajada, hay momentos brillantes y me encanta".

El último día de Alain Hernández en 'Sueños de libertad'- Antena 3

Y es que Alain ha tratado de aportar lo máximo cuando se enfrenta a un nuevo reto, también a la hora de escribir: "Soy un actor que me encanta proponer muchas cosas, no me puedo quedar solo con lo que está escrito y los directores agradecen eso también".

Aunque ahora inicia una nueva era con Las hijas de la criada, revela que “desligarme de Sueños de Libertad es complicado, porque mucha gente me para por la calle y me recuerda el personaje, me dicen que les ha gustado mucho y que vuelva a la serie".

"Es difícil desengancharse de Jesús de la Reina, pero al mismo tiempo es un honor y un orgullo que que la gente te lo recuerde"

"Es difícil desengancharme de Jesús, pero al mismo tiempo es un honor y es un orgullo el que la gente te lo esté recordando y te esté hablando de él", comenta emocionado.

Las historias no tienen nada que ver, por lo que Alain cambia completamente de registro en Las hijas de la criada. Un hecho que el actor considera que le beneficia, no solo a él sino a los espectadores.