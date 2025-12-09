Pablo Motos recuerda el trágico accidente que sufrió en ‘El Hormiguero’: “Hubo un momento en que dije: ‘Es aquí’”

Edurne ha acudido a El Hormiguero este martes para presentar su primer disco navideño, Navidad junto a ti. La cantante grabó un videoclip con nieve que hizo recordar a Pablo Motos la que supone, sin duda, una de sus peores experiencias en el programa.

La intérprete de Amores dormidos estaba contando una anécdota un poco desagradable ocurrida con papeles cortados que simulaban nieve, pero el accidente sufrido por Pablo Motos la dejó sin palabras.

Todo sucedió grabando una sección de El Hormiguero llamada Guía de supervivencia en casos extremos. Pablo Motos y el colaborador de su programa, Marron, tenían que cubrirse con copos de nieve falsos en un gran cubo de metacrilato, pero las cosas no sucedieron como en los ensayos.

“Hay que tener mucho cuidado con los copos de nieve falsos”, ha comenzado. “Pablo casi muere”, ha confesado una de las hormigas en un tono mucho más serio del que nos tiene acostumbrados. “Marron y yo casi morimos”, ha añadido el presentador.

En ese momento han puesto las imágenes de lo ocurrido y han sido de lo más impactantes. “Me da angustia de verlo, Pablo”, han continuado las hormigas.

“Lo habíamos ensayado y no habían echado el contenido entero del camión. Al hacerlo, la juerga se ha ido a porra y lo empezamos a pasar muy mal. Marron está vomitando y yo no sé hacia dónde se sale y me sacaron”, ha compartido Motos.

“Viste tu vida pasar”, ha dicho Edurne con empatía hacia Pablo Motos. En ese momento, el de Requena ha revelado el comentario que se hicieron Marron y él después del accidente.

Edurne contiene el aliento al ver las imágenes de Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

“Es curioso. No nos habíamos dicho nada ninguno de los dos, pero teníamos pesadillas. Hay un momento en que los dos dijimos: ‘Es aquí’”, ha desvelado Motos.

La tensión en ese momento era máxima en el plató y, cómo no, también era la ocasión perfecta para que Trancas y Barrancas hicieran el gamberro. “Luego lo que os pasó, que salía caca que flotaba”, han bromeado las hormigas. El comentario perfecto para aligerar el ambiente.

Por fortuna, el caso de Edurne fue más leve que el ocurrido en El Hormiguero. “Había trocitos de papel por el aire tipo copitos de Navidad. Al coger el aire al cantar, me tragué cuatro y uno de ellos no salía”, ha explicado la cantante.

“Edurne, vienes aquí a hacerte la víctima con un copito y tienes aquí a míster copazos”, han apostillado Trancas y Barrancas. Una vez más, los cáusticos comentarios de las hormigas han despertado el aplauso del público.